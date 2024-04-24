陳晨威0安大反撲 德保拉遭殃

猿隊莊昕諺中繼1局無失分，收下第2勝。

（記者廖耀東攝）

〔記者吳清正／台中報導〕樂天桃猿陳晨威打出3安打、3打點，包括在連得4分、突破平手僵局的第7局貢獻1分打點，帶領樂天以6：2擊敗中信兄弟，終止2連敗。

猿隊開路先鋒陳晨威3局上敲出1分打點安打先馳得點。

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單場3安都打他 猿止2連敗

兄弟德保拉（右）開季3連敗，一勝難求。（記者廖耀東攝）

中信先發投手德保拉前6局只被擊出4支安打失1分，陳晨威就包辦2安，第7局德保拉遭遇亂流，被林泓育、朱育賢、林智平、嚴宏鈞和陳晨威安打失4分，陳晨威、林泓育和嚴宏鈞都演出猛打賞，讓本季第4場先發的德保拉仍然一勝難求，慘遭開季3連敗。

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陳晨威上一場4打數摃龜，連續14場安打中斷，昨天就加倍補回來。陳晨威表示，其實上一場打擊狀況並沒有不好，連續場次安打中斷覺得特別可惜，但是不會想太多，還是按照原來的打擊節奏去打，以前對德保拉打得普普通通，這應該是第一次單場對他擊出3支安打，很高興在球隊需要的時候有所貢獻。

樂天總教練古久保健二表示，陳晨威昨天各方面表現都非常優異，特別是中信第8局靠著陳子豪代打全壘打攻下1分後，下一局陳晨威就用高飛犧牲打追回1分，當時原本就有3分領先，這1分看似無關緊要，其實相當巨大。

曾仁和5局好投 無緣勝投

樂天先發投手曾仁和投5局只被擊出4支安打失1分，投出6次三振，但是投球數已達到101球而退場，無緣本季首勝，由中繼1局無失分的莊昕諺拿下勝投，成為樂天第1個2勝的投手。

古久保表示，曾仁和的投球是今年最好的1場，可惜曲球大多偏高，浪費不少球數，但整體表現瑕不掩瑜。古久保也特別表揚捕手嚴宏鈞，他表示，嚴宏鈞不只打擊有所發揮，這場比賽投手的好表現，嚴宏鈞的配球引導是一大關鍵，對於贏球貢獻很大。

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