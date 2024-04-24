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攻略三心二意 曾頌恩卡彈

2024/04/24 05:30

曾頌恩（記者廖耀東攝）

〔記者吳清正／台中報導〕開季長打火力爆發的中信兄弟「魚住」曾頌恩，職棒生涯來到第6個球季，終於在上週日達成100場出賽。曾頌恩表示，雖然來得有點晚，總算達成小小的里程碑，希望能趕快突破對手的內角球攻擊，整季都能在一軍固定出賽，季末就能達成第2個百場出賽。

曾頌恩表示，其實沒有想過可以達成100場出賽，因為剛進職棒時感覺自己和一軍的強度有一大段差距，不知道能在職棒待多久，感謝球隊沒有放棄他，經過這些年的磨練，終於打出一些成績，希望下一個100場出賽不必等太久。

曾頌恩開季10場就擊出聯盟最多的5支全壘打，目前16分打點則排名第2，但是已經連7場沒有開轟，最近4場只有2支安打。曾頌恩表示，最近投手頻頻攻擊他的內角，雖然自己也有所準備，但是都沒有打好，加上以前沒有這麼密集出賽過，而且幾乎都打滿全場，體能有些下滑，都是必須趕快克服的課題。

中信總教練平野惠一指出，面對投手的內角球攻略，最基本對應之道是先確認要鎖定揮擊或放掉，如果內角、外角什麼球都要打，只會讓自己打到亂掉，即使投手要攻擊內角，也不可能每一球都投到很犀利的位置。

平野表示，教練團不會強制要求曾頌恩打或不打內角球，而是每一場根據對方投手和曾頌恩的狀況，建議當天採取的打擊策略，重點是選手要確實執行設定的策略，比賽中不要三心二意，要打不打不會有好結果。

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