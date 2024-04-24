自由日日Shoot》獅編導大紀錄 嘟嘟第149勝有雜音

林詔恩（資料照）

〔記者倪婉君／台北報導〕身為中職史上勝投王，42歲潘威倫上週六以中繼身分拿下本季首勝後，距150勝里程碑只差1步；然而，統一獅總教練林岳平的「雙先發」策略看似完美成功，卻讓已在中職史冊留名的潘威倫勝場紀錄引起議論，身為昔日戰友的許峰賓從球評觀點也認為：「讓嘟嘟以自己的歷史定位去達標，這個落幕更完美。」

潘威倫（資料照）

安排中繼奪勝

挨批搶走菜鳥勝投

20歲的林詔恩20日對富邦悍將以66球投完4局失1分，獅隊5：1領先時就退場，未具勝投候選資格，由潘威倫接手投2.2局無失分，勝利組牛棚接力護航，不但合力完成餅總的雙先發指令，更重要的是在此操作下，讓潘威倫順利拿下勝投。只是也引發網路激烈論戰，認為這樣作法不但對林詔恩有失公平，潘威倫的勝投也拿得不光彩。「這樣鍍金的150勝，也沒啥意義了。」「讓他光榮先發拚150勝，不好嗎。」

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潘威倫在中職的歷史定位已無庸置疑，他不但在2003年菜鳥年就以13勝拿下新人王，還締造自新人年起連8季勝場數都達雙位數的神紀錄，更在2010年10月3日以28歲之齡成為中職史上最年輕的百勝投手。

神獸本色先發

該用最經典姿態謝幕

和潘威倫共事多年的許峰賓，直言嘟嘟過去的勝投「含金量」很高，在生涯尾聲用比較特殊的方式去取勝，並不意外會在網路會出現激烈的爭論。他主張，既然已是潘威倫的最後一季，用最具指標性的先發投手定位謝幕，應該是最符合外界對於這位中職神獸的期待。畢竟潘威倫目前累計336場先發、149勝、2099局等多項「嘟嘟障礙」，早已是後輩難以超越的巨大門檻，就算以先發身分出賽卻未能奪勝投，至少讓在場球迷一起見證「看1場少1場」的歷史時刻。

許峰賓就認為，如果嘟嘟在挑戰最後里程碑時能以預告先發的方式，對票房也有助益，「以往獅隊在辦球員引退賽都能吸引很好票房，就是因為辦得很有故事性，嘟嘟現在已經聽牌，既然大家喜歡看故事，那個故事的情節要創造出來，為了嘟嘟而進場。」

不管潘威倫先發出賽的結局是好是壞，至少免去不必要的爭議，也讓後人在回味他過往豐功偉業時，不至於想到他最後一年出賽時，讓球迷留下刻意操作中繼搶勝的身影，在獅隊教練團週六有意如法炮製之前，是否三思而行。

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