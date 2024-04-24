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羅戈摸熟中職打者 苦主台鋼有功

2024/04/24 05:30

悍將王正棠7局下敲出本季第2轟。（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕羅戈本季首次投滿6局且只失1分，配合范國宸超前比數的高飛犧牲打與王正棠擴大領先的2分彈，聯手幫助富邦悍將以4：1擊敗台鋼雄鷹，最近10戰6勝，一掃開季前7戰輸5場的不順，羅戈本季3勝有2勝取自台鋼，富邦本季對台鋼的2勝都在他先發時拿下。

羅戈先發6局失1分第3勝到手，悍將近10戰取得6勝。 （記者林正堃攝）

先發6局第3勝 2勝來自台鋼

羅戈前3次先發最多只投5局，每場至少2次保送，這場用92球投完6局，無保送僅1次觸身球，他表示，對中職打者的熟悉度逐漸提高，有助於投更多局數，每天持續調整也能更了解對手，很高興首次在主場拿單場MVP，因為不擅長跳舞，上台後就跟著女孩們的動作。

羅戈被敲6安有2安是魔鷹擊出，唯一失分是1局上被魔鷹轟出陽春彈，他指出，1局上用直球挑戰魔鷹，但魔鷹真的很有力量，那個打席也做得很好，全場他就那球失手，6局上開局雖被王柏融敲三壘安打，仍使出全力把那局投完，能守住不失分當然很興奮。

富邦近10戰贏6場，先發投手有6場且連續4場投滿6局是一大關鍵，總教練陳金鋒認為，羅戈這場狀況不錯，控球也比上次好很多，當投手愈來愈穩定，局數可以拉長，對球隊是有利的，「我們後援算不錯的，投手丟得好，打擊就愈來愈穩定，不像一開始落差很大。」

王正棠開轟前執行2次犧牲觸擊都成功，7局下2出局抓第1球擊出2分彈，本季2轟暫居全隊最多，他表示，前段有戰術就做好推進，7局下連續2位隊友都觸擊失敗，也許因為領先1分，大家都很想拿下，反而綁手綁腳，能打全壘打要歸功單場2安的前1棒王勝偉，「他要我全力揮擊，我照做，滿感謝他的。」

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