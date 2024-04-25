艾璞樂前5局未被敲安 龍軍插旗10勝

吉力吉撈・鞏冠昨敲3分彈、猛灌4分打點，助味全成為第2支10勝球隊。 （味全龍提供）

隊友贊助18安 暴力屠獅

味全洋投艾璞樂前5局未被擊出安打，最終以7.1局掉2分的優質先發奪勝。 （味全龍提供）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕面對恐怖的獅子軍打線，味全龍艾璞樂昨天前5局未被擊出安打，最終繳出7.1局掉2分的優質先發，龍軍全場敲出本季新高的18支安打，吉力吉撈・鞏冠扛出3分彈、猛灌4分打點，率隊11：2大勝獅隊，成為本季第2支10勝球隊。

郭俊麟4局掉7分 吞首敗

獅隊昨賽前先發投手防禦率僅1.94，但郭俊麟首局就被攻下2分，3局更在三壘手潘傑楷守備瑕疵後沒能穩住戰局，被攻下3分大局，總計4局就被敲10支安打、狂失7分，苦吞轉戰獅隊後首場敗仗。

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艾璞樂則威風八面，首局首打席雖然投出四壞，接下來連續解決15名打者，6局下才被柯育民擊出二壘安打，無安打比賽破功。艾璞樂雖在6、7局各掉1分，最終仍奪下本季第2勝，繼富邦悍將布藍登後，又有先發洋投能從獅隊手中奪下勝投。

衛冕軍龍隊火力全開，猛敲本季單場最多的18支安打，全壘打王2連霸的吉力吉撈·鞏冠在4、6局都擊出長打，包括本季第3轟，僅次於統一獅林安可的6轟、台鋼洋砲魔鷹和中信兄弟曾頌恩的5轟，並列聯盟第4。

林智勝締最老三壘打紀錄

龍隊李凱威也大爆發，單場6支5刷新生涯單場最多安打紀錄。代打上陣的林智勝在8局擊出三壘安打，以42歲114天打破林仲秋的42歲又7天，成為史上最年長擊出三壘打選手。

獅隊昨賽前推出特別企劃，為奪下生涯首勝的林詔恩、辛俊昇，及擊出生涯首轟的何恆佑、林佳緯舉行頒獎儀式，並找來他們的家人擔任頒獎人，讓何恆佑落下男兒淚，可惜他昨天攻守失常，單場4支0，4局的守備判斷瑕疵也讓對手跑出內野安打。

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