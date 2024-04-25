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大谷連2戰開轟 隊友：像巡弋飛彈

2024/04/25 05:30

大谷翔平昨轟出初速191公里的超大號全壘打，刷新隊史和生涯最速紀錄。（今日美國）

擊球初速達191KM

刷新隊史和生涯紀錄

〔記者龔乃玠／綜合報導〕道奇隊大谷翔平昨天扛出第6轟，本季第2次連續2戰開轟，率隊以4：1擊敗國民隊，而這發全壘打擊球初速高達118.7英里（約191公里），刷新隊史和生涯最速紀錄，道奇三壘手馬恩西直呼，這是他人生看過最速的擊球，「就像巡弋飛彈一樣！」

道奇在9局領先2分，大谷沒放過巴恩斯約85.6英里（約138公里）的偏高指叉球，一棒夯出光速全壘打，直射右外野第2層看台，飛行距離長達450英呎，擊球初速191公里刷新2022年6月25日天使隊時期開轟的189.9公里，更是2015年測量以來、道奇隊史最速紀錄。

道奇隊總教練羅伯斯直呼，這球就像是史坦頓和賈吉轟出的球一樣，「就像閃電一樣，但他（大谷）卻跟我說，『有點擠壓到了。』」這發全壘打是大谷生涯砲轟的第26支大聯盟球團，差4球團就能達成日本打者首次的「30隊制霸」。

暫居大聯盟7冠王

大谷全場4支1，打擊率降至3成64，依舊是大聯盟第一，且不只打擊率，安打（36支）、二壘安打（11支）、壘打數（67個）、攻擊指數（1.107）、長打數（18支）和長打率（0.677）都是大聯盟第一，暫居「7冠王」。

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