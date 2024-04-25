卡位內野 楊祥禾「安啦」

楊祥禾（右，資料照）的守備能力獲得兄弟總教練平野的認可。

〔記者吳清正／台中報導〕中信兄弟新人楊祥禾上週首度上到一軍，代替左大腿拉傷的江坤宇守游擊，守備已經獲得教練團肯定，本週二對樂天桃猿擊出生涯首安，終止連續15打數無安打，讓總教練平野惠一也鬆了一口氣。

首安出爐後 教頭也釋壓

平野表示，新人剛上到一軍都力求表現，如果首安遲遲沒有出現，難免越來越僵硬，楊祥禾打出首安，讓他鬆了一口氣，相信楊祥禾也有相同的感覺，期待他解除壓力後越來越好。楊祥禾表示，打到第7、8個打數時開始有點急了，但是總教練沒有給他任何壓力，賽後還告訴他，只要把自己棒次的工作做好就夠了，安打自然會出現，謝謝總教練的耐心。

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楊祥禾表示，從小打球就是守優於攻，大學時期打擊有開竅的感覺，才能在去年選秀會獲得青睞，但是職棒的強度完全不同，今年有機會參加一軍春訓，在打擊教練丹尼爾的協助下調整打擊機制，讓力量可以有更好的延伸，把球打得更強，首安是飛越外野手的深遠二壘打，展現了調整的成果，但是要學的還很多，希望能把握在一軍的機會，從比賽中學習成長。

楊祥禾公辦熱身賽也守過外野，平野表示，當時因為岳政華肩膀有些不舒服，才讓楊祥禾嘗試多一個位置，現在他已經證明守內野的能力，將以游擊、三壘為主。楊祥禾表示，其實進職棒之前從沒有守過外野，還是內野守起來比較安心。

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