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前二名明起3連戰 平野下搶分令

2024/04/25 05:30

兄弟徐基麟原定昨天先發出戰樂天桃猿，卻因雨延賽，挑戰開季4連勝還得再等等。（資料照）

〔記者吳清正／台中報導〕中信兄弟徐基麟原定昨天先發出戰樂天桃猿，挑戰高懸32年的隊史本土投手開季4戰全勝紀錄，但比賽因雨延賽，徐基麟要在明天起對統一獅三連戰打頭陣，或跳過1場先發，中信總教練平野惠一表示，教練團還要再討論。

徐基麟挑戰大紀錄再等等

今年轉任先發的徐基麟開季連3場都拿下勝投，並列聯盟最多勝，如果下一場先發再贏，就追平陳義信創於1992年的隊史本土投手開季4戰全勝紀錄。

統一和中信3連戰因為是戰績排名前兩名球隊對決而受到矚目，之前兩隊對戰各1勝1敗，中信是唯一對戰統一沒有落居下風的球隊，獲勝的1場就是由徐基麟先發，投出6局失3分的優質內容。平野表示，他帶隊的目標就是全力拿下每一勝，而且讓球隊一場比一場更好，不會因為對手不同而有所改變，不過，統一今年各方面都有優異的表現，的確是可怕的對手。

平野指出，台灣選手大多隨著比賽進行才逐漸進入狀況，但是今年的統一從第1個打席、第1個投球、第1個守備就專注在比賽，而且持續到比賽結束，因此經常可以在比賽後段逆轉戰局，加上守備進步很多，更不容易突破，必須打出有品質的球，壓迫守備發生失誤，才比較有機會贏球，而且必須想辦法先得分，讓他們的勝利組沒有登板的機會。

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