全中運》台北田徑場起火 選手濃煙中競技

台北田徑場觀眾席昨著火，現場煙霧瀰漫。（取自MOESports YouTube）

觀眾席著火 瀰漫塑膠味

〔記者林岳甫、甘孟霖／台北報導〕113年台北全中運今天即將閉幕，昨台北田徑場觀眾席卻電線走火，導致場內出現濃濃煙霧及塑膠臭味，所幸有兩人及時發覺異狀才未釀成大禍，鄰近消防隊派出兩輛消防車前來查看狀況。

昨下午3 點20分左右，新北市教練柯兆裕與台北市立大學陳家倩同學在田徑場接近終點區2樓觀眾席發現火警，隨即通報賽會場地組人員，工作人員通報消防局並用現場滅火器進行撲滅火源。在場不少人都被突發狀況嚇到，紛紛走避，在觀眾席的人士直言，「當下濃煙很大，塑膠臭味很重，但還好有下雨、風也大，味道很快就飄散，但真的蠻恐怖的。」

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執委會︰裁判長認無影響

全中運執委會指出，由於設在觀眾席的獎品組頒獎區所使用發電機電線短路，導致走火，已要求廠商更新線材，並進行安全測試。另外，檢視該區域並無人員受傷下，經裁判長確認並無影響，比賽照常進行。

濃煙出現時，高女組鏈球決賽正在進行，新北市海山高中蔡慈妍有看見濃煙，還是把專注力擺在場上，憑藉最後一擲54公尺26摘金，並打破大會紀錄。

大會沒喊停 選手只能續戰

高男組3000公尺障礙決賽選手也在濃煙中競速，但大會沒喊停，所有人就繼續比賽。新竹縣東泰高中風承顥以9分11秒57奪金，變成新科大會紀錄保持人，他表示：「有發現場邊怎麼那麼多煙，但沒想停下來，就專心做自己的事情，看了一下就繼續比賽，有聞到滿重異味。」

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