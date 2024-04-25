晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

全中運》台北田徑場起火 選手濃煙中競技

2024/04/25 05:30

台北田徑場觀眾席昨著火，現場煙霧瀰漫。（取自MOESports YouTube）

觀眾席著火 瀰漫塑膠味

〔記者林岳甫、甘孟霖／台北報導〕113年台北全中運今天即將閉幕，昨台北田徑場觀眾席卻電線走火，導致場內出現濃濃煙霧及塑膠臭味，所幸有兩人及時發覺異狀才未釀成大禍，鄰近消防隊派出兩輛消防車前來查看狀況。

昨下午3 點20分左右，新北市教練柯兆裕與台北市立大學陳家倩同學在田徑場接近終點區2樓觀眾席發現火警，隨即通報賽會場地組人員，工作人員通報消防局並用現場滅火器進行撲滅火源。在場不少人都被突發狀況嚇到，紛紛走避，在觀眾席的人士直言，「當下濃煙很大，塑膠臭味很重，但還好有下雨、風也大，味道很快就飄散，但真的蠻恐怖的。」

執委會︰裁判長認無影響

全中運執委會指出，由於設在觀眾席的獎品組頒獎區所使用發電機電線短路，導致走火，已要求廠商更新線材，並進行安全測試。另外，檢視該區域並無人員受傷下，經裁判長確認並無影響，比賽照常進行。

濃煙出現時，高女組鏈球決賽正在進行，新北市海山高中蔡慈妍有看見濃煙，還是把專注力擺在場上，憑藉最後一擲54公尺26摘金，並打破大會紀錄。

大會沒喊停 選手只能續戰

高男組3000公尺障礙決賽選手也在濃煙中競速，但大會沒喊停，所有人就繼續比賽。新竹縣東泰高中風承顥以9分11秒57奪金，變成新科大會紀錄保持人，他表示：「有發現場邊怎麼那麼多煙，但沒想停下來，就專心做自己的事情，看了一下就繼續比賽，有聞到滿重異味。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。