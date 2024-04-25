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全中運》臨別秋波 廖祐菲3度「泳」破大會

2024/04/25 05:30

廖祐菲高女50自破大會奪金，為全中運生涯畫下圓滿句點。（台北市教育局提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕北市全中運游泳賽程昨落幕，新竹高商女將廖祐菲在高女組50公尺自由式決賽游出25秒92，刷新邱羿臻保持的大會紀錄26秒14，讓即將赴美深造的她相當開心。

今夏赴美國唸大學訓練

日前已在50仰、100自雙破大會的廖祐菲，50自再接再厲，與黃渼茜去年成都世大運締造的全國紀錄25秒42僅差0.5秒，本屆全中運她3項都締大會新猷，展現接班潛力。

「本來設定25秒7左右，算個人最佳，感覺應該還有空間。」廖祐菲今夏畢業將赴美國留學，第三度在全中運包辦3金，為高中生涯留下圓滿句點，「全中運一直是我訓練的動力，也是支持我繼續努力的目標。」

廖祐菲預計8月進入路易斯安那州立大學，投入訓練過香港奧運雙銀泳將何詩蓓的知名教練比斯伯門下，期許透過旅外磨練，讓實力更上層樓。

教練陳嶽衛透露，廖祐菲優勢在於後段加速，起跳是要克服的課題，或許到美國後能突破，有助成績提升。

建中400混繳棒次表逾時 范振惟、康鈞愷5金落空

高男組400公尺混合接力發生狀況，預賽第1名的建國中學，原有機會包辦高男組所有3項接力金牌，下午卻發生未在時間內繳棒次表被除名的意外，這也導致范振惟、康鈞愷痛失爭取本屆第5金的機會，特地趕來現場為學弟加油的「台灣蝶王」王冠閎也感到遺憾。

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