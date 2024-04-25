全中運》射箭個人賽奪金 柯倫祐、風佑築無憾

明德高中柯倫祐（右）、風佑築（左）奪下高男、高女組個人對抗賽金牌。（記者盧養宣攝）

等了5年 同窗一起圓夢

〔記者盧養宣／台北報導〕全中運射箭項目昨在南港高工畫下句點，新北市明德高中柯倫祐和風佑築在高男、高女組個人對抗賽雙雙摘金，等了5年終於進帳個人賽金牌。

昨全台受到鋒面影響陰雨不斷，風勢成為射箭場上最大變數，巴黎奧運培訓隊成員風佑築在金牌戰頂住花蓮體中陳玟馨比賽中段反撲，以6：4驚險奪金，自認容易緊張的她表示，比賽前告訴自己要平常心，「射就對了。」

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壓軸登場的高男組決賽，前天與風佑築攜手射下混雙金牌的柯倫祐，以6：2解決國家隊隊友、花蓮體中詹豪杰，兩人與銅牌得主沙鹿高工黃鑫，去年在愛爾蘭世青賽並肩作戰未能替台灣奪牌，柯倫祐昨笑說，「這次就當世青的補頒獎。」

終結個人賽無牌遺憾

柯倫祐和風佑築8歲就相識，在三峽中園國小一起訓練，進入明德高中國中部第一年就在109年全中運攜手勇奪混雙金牌，成為射箭界明日之星，這幾年經過企業聯賽青年隊、世青賽等賽事洗禮，終於在今年全中運終結個人賽無牌遺憾。

教練林芳瑜指出，前幾年都差臨門一腳，這次特地為團隊做了心理建設收到效果，「他們調整得比其他人還快。」

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