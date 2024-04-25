西亞卡姆狂砍37分 溜馬止季後賽10連敗

獨行俠東契奇（左）擊沉快艇，助隊扳回一城。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕西亞卡姆、東契奇昨分別率領溜馬、獨行俠踢館成功，在東、西部季後賽首輪G2擊退公鹿、快艇，兩組對戰都形成1勝1負。

溜馬西亞卡姆（右）狂砍37分扳倒公鹿。（法新社）

前2戰皆逾35分、10籃板

拒絕連敗的溜馬，西亞卡姆狂砍37分，125：108扳倒持續少了「字母哥」亞德托昆波的公鹿，終結季後賽10連敗夢魘，第3、4戰將回印第安那主場進行。加上首役36分、13籃板，西亞卡姆締造1967年張伯倫後，首見季後賽前2戰「35分、10籃板」的紀錄，也是繼「大嘴」米勒之後，溜馬隊史第2位季後賽連2場至少35分的球星。

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2019年助暴龍勇奪總冠軍的西亞卡姆說：「我們必須成為一支飢渴的球隊。」溜馬總帥卡萊爾也盛讚，「他的季後賽經驗非常寶貴，不會被任何事物影響，值得大家信任和尊重。」

看管大鬍子 東契奇領勝

東契奇也在西部季後賽首輪第2戰發威，不但包辦全場最高32分，還適時看管「大鬍子」哈登等快艇射手，助獨行俠96：93扳回一城。

東契奇說，「這是季後賽，情況完全不同，隊友們想幫我包夾，但我說不用，並為自己的防守感到驕傲。」

兩隊都打出低得分，獨行俠教頭奇德形容，這是充滿身體對抗的90年代籃球，東契奇也再度頂住壓力，「他證明自己在進攻和防守兩端都很出色。」

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