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湯優盃》主將先歇腿 台灣男女團2連勝

2024/04/30 05:30

台灣隊由「左手重砲」林俊易領銜，輕取捷克。（資料照）

輕取捷克、澳洲

〔記者粘藐云／綜合報導〕即使一姐戴資穎休兵，台灣女隊昨在優霸盃女子羽球團體對抗賽小組賽第2戰仍以4：1解決澳洲隊，男子隊同樣以4：1輕取捷克，雙雙拿下2連勝。

台灣隊首役輕取馬來西亞，昨遭遇澳洲，讓先前帶傷上陣的戴資穎休息，由許玟琪打頭陣，她以21：6、21：10輕取蒂芬妮何。

許玟琪表示，團體賽氛圍和個人賽很不一樣，看到隊友在場邊為自己打氣，打起來更有動力。不過，她也提到，這次湯優盃使用的球不一樣，速度較快，特別花了些功夫適應和調整。

第2點女雙張淨惠／楊景惇雖吞敗，但負責第3點的宋碩芸以直落二輕取17歲女將喬娜迪；前役發揮出色的胡綾芳／鄧淳薰隨後再以21：10、21：18擊敗凱特琳／薩莫維爾，提前鎖定勝局，壓軸的白馭珀也以直落二獲勝。

明強碰日本、泰國

台灣女隊明天將強碰依瑟濃領軍的泰國隊，許玟琪認為，泰國實力雖堅強，但過去團體賽交手經驗，雙方也曾打到第5點，仍有機會一搏。

男團方面，周天成休兵，台灣隊由「左手重砲」林俊易領銜，最終以4：1收拾捷克，下午5點將和同樣2連勝的日本隊爭奪分組第一。

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