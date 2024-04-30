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全壘打王土洋對決 再現16年前戲碼

2024/04/30 05:30

兄弟曾頌恩暫以5轟並列第2。（資料照）

〔記者倪婉君／台北報導〕中職上半季打完約3分之1，全壘打王形成10多年來罕見的「土洋對決」，上一位外籍全壘打王得回溯至2008年（整季打100場）統一獅布雷（出賽96場，敲24轟），如今暫居全壘打王的林安可能否捍衛土砲江山，或是魔鷹能替洋砲扳回顏面，亦或挑戰3連霸的吉力吉撈．鞏冠能再度逆襲稱王，誰能堅持到最後勝出，有待持續關注。

中職全壘打王形成罕見的土洋對決，獅隊林安可以7轟暫居榜首。（資料照）

林安可7轟 暫居榜首

台鋼魔鷹以5轟並列全壘打榜第2，緊追林安可之後。（資料照）

林安可出賽20場敲7轟暫居領先，不但速度較他在2020年以32轟首次拿到全壘打王的同期成績更快，且近5場3轟的火力驚人；台鋼雄鷹魔鷹以5轟和中信兄弟曾頌恩並列第2，魔鷹近2場雖熄火但近5場仍有2轟，曾頌恩則在13日雙響砲後暫時冷卻。

中職全壘打王排行

綜觀當前態勢，吉力吉撈連霸之路面臨挑戰，24日本季第3轟出爐後和朱育賢、陳子豪兩大重砲並列。獅隊教練潘武雄認為今年全壘打王爭奪戰會很精彩，因為打者調整的適應能力都滿快。

潘武雄指出，本土和洋砲相比，當然洋砲一定有比較好的power，「你看魔鷹在打，感覺輕鬆打怎麼就飛這麼遠，以先天條件來說當然比我們亞洲人好。」但他也認為，林安可目前打擊率雖然較低，「但他如果打擊率拉上來，又維持長程火力，仍是非常恐怖的打者。」

魔鷹、曾頌恩 5轟並列第2

富邦悍將教練陳連宏則認為，魔鷹能否繼布雷之後挑戰全壘打王，可能要看他能否適應台灣的炎熱氣候，「布雷2006年來台時也有碰到撞牆期，到第2、3年慢慢適應。」他也指出，台灣投手經過一段時間後也會比較了解魔鷹，對於可能形成長打的投球位置會避免，「本土打者方面，林安可和朱育賢應該會越來越好。」

吉力吉撈拚3連霸

「最難是維持」

吉力吉撈前兩季分別以14、23轟稱王，且都擅長在下半季逆轉，昨休兵日仍維持重訓，習慣將IG當成日記的他還寫下：「最難的是維持，所以只要專心把能控制好的事情，專心做好就好！」

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