球評觀點》獅完美賽局 陳鏞基key man

陳鏞基打擊率高達0.423，適時扮演獅隊精神領袖。 （資料照）

勝率達0.750 投打守到位

〔記者吳清正／台北報導〕統一獅開季戰績就大幅領先，目前勝率高達0.750，球評潘忠韋認為，統一投、打、守幾乎都無懈可擊，40歲老將陳鏞基更是key man。

潘忠韋表示，統一去年下半季的先發輪值受到勝騎士被韓職挖角和羅昂受傷影響，戰力和上半季出現重大落差，今年兩人都歸隊，加上古林睿煬展現超強壓制力，20歲的林詔恩也表現出色，原本較令人擔心的牛棚，總教練林岳平把洋投裴瑞茲先定位在中繼獲得解決，裴瑞茲的投球勞苦功高。

請繼續往下閱讀...

打線方面，潘忠韋認為陳鏞基的調整太神了，打擊率高達0.423，雖無法場場先發，但常有關鍵一擊，年輕的林佳緯和何恆佑表現漸入佳境，中生代的林安可、陳傑憲和邱智呈也比去年有更好的發揮，板凳深度更是雄厚，使得打線不受蘇智傑和林子豪受傷的影響。

潘忠韋指出，統一網羅日籍守備教練玉木朋孝，去年守備已有提升，今年進步更明顯，要贏球沒有後顧之憂。

若要選出統一戰績領先的關鍵人物，潘忠韋認為陳鏞基是不二人選，不止是場上的表現，他以身作則把自己準備到最好，年輕球員自然也不敢鬆懈，讓球隊產生化學效應，雖然低調卻是統一的精神領袖。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法