領頭獅．墊底鷹》台鋼避免糗紀錄 要問獅給不給過

台鋼今起要和「龍頭獅」2連戰，至少要拿下1勝才能免於創下新球隊前20場最低勝率紀錄。 （資料照）

〔記者吳清正／台北報導〕台鋼雄鷹最近12戰11敗，戰績下跌到5勝13敗，勝率0.278追平第一金剛（樂天桃猿前身）保持21年的中職新球隊前18場最低紀錄。台鋼今天起和排名第1的統一獅2連戰，至少要拿下1勝才能免於創下新球隊前20場最低勝率紀錄。

中職新球隊前18場戰績

5勝13敗勝率0.278

追平新球隊慘紀錄

中職史上共有5次球隊擴編，其中2003年兩聯盟合併，台灣大聯盟4隊整併成誠泰COBRAS和第一金剛加入中職，第一金剛前18場戰績5勝13敗，勝率創最低紀錄，誠泰也只有6勝12敗，勝率0.333和2021年的味全龍並列次低。

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避免前20場最低勝率

對獅2連戰至少搶1勝

當年第一金剛前20場勝率0.300也是最低紀錄，年度勝率更滑落到0.220，都是台鋼要避免打破的糗紀錄。

台鋼前6場戰績4勝2敗，排名僅次於統一獅，但4月10日起遭逢7連敗，開始嚐到現實的苦澀，4月20日完封中信兄弟止敗，之後又是一波4連敗。

台鋼總教練洪一中表示，雖然台鋼去年贏得二軍總冠軍和冬盟冠軍，但一軍的強度完全不同，台鋼投手表現不算太差，但得分能力不足自然難以贏球，打線只有前4棒較有威脅，且曾子祐和郭永維大多是短程安打，只有魔鷹和王柏融有長打能力，很難大量得分，場均只攻下2.61分，遠不及統一獅的6分。

台鋼開季先發打線有7人是交易球員、擴編選秀、戰力外補強和洋將，洪一中表示，原本的規劃是初期以有經驗的球員為主，讓年輕球員有更多時間，但陳文杰受傷，藍寅倫和杜家明打擊狀況不如預期，還在嘗試找出最好的陣容。

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