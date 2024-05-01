PLG》艾夫伯攻44分 獅打趴勇士

勇士「野獸」林志傑（左）繳出22分、16籃板，仍不敵攻城獅。

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勇士季後賽漸行漸遠

攻城獅洋將艾夫伯（右）攻下個人新高44分，率隊擊敗尋求4連霸的勇士。

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〔記者林岳甫／綜合報導〕39歲的洋將艾夫伯昨展現當家做主的風範，攻下加盟PLG個人新高44分，帶領新竹攻城獅以95：89擊敗尋求4連霸的富邦勇士，終結3連敗，將領先勇士的差距拉開至2.5場。

攻城獅在本土一哥高國豪因傷缺陣後，苦吞3連敗，昨晚必須設法止跌，艾夫伯上半場就猛砍27分，第三節手感雖略有下滑，但末節關鍵時刻再度接管戰局，幫助球隊收下這場重要勝利。

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艾夫伯全場30投17中，包括5顆三分球，轟到勇士主帥許晉哲無語問蒼天，不管換誰去盯防艾夫伯都起不了作用。

艾夫伯認為，大家都知道這場很重要，所以他努力扛起進攻重任，但勝利絕非他的功勞，攻下17分的朱雲豪、進帳13分的曾柏喻，及最後關頭投進中距離的施顏宗也都有功。他賽後更向球迷道謝，並邀請大家齊喊「Family」，展現球員和球迷是團結一心的一家人。

領航猿領季後賽門票

攻城獅戰績17勝16敗，站穩聯盟第4，今天主場將再戰高雄鋼鐵人。攻城獅獲勝後，也助21勝13敗的領航猿成為夢想家後本季第2支晉級季後賽的隊伍。

野獸雙十 難挽狂瀾

勇士41歲的「野獸」林志傑雖繳出22分、16籃板，雙雙創下本季新高，一度帶領球隊克服雙位數落後，在末節剩2分4秒時以89：87反超，但勇士在關鍵時刻接連發生失誤，葬送贏球機會。勇士戰績15勝19敗，剩6場例行賽已沒有輸球本錢。

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