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世代交替》穆雷準絕殺 詹皇退駕

2024/05/01 05:30

金塊穆雷（右）在湖人詹姆斯（左）面前灌籃得分。（法新社）

湖人昨遭金塊淘汰，詹姆斯將提前放暑假，加上杜蘭特所屬的太陽被灰狼直落4橫掃、柯瑞的勇士在附加賽陣亡，這也是自2005年後首次3位超級球星都無緣季後賽第二輪，NBA也正式進入世代交替。詹姆斯、杜蘭特、柯瑞和布克、A.戴維斯在巴黎奧運男籃賽代表美國，被戲稱美國隊先發5虎提前到齊。（記者林岳甫）

金塊斬湖人 對戰灰狼

〔記者林岳甫／綜合報導〕繼西部首輪季後賽G2完成絕殺後，穆雷昨在G5關鍵時刻依舊當仁不讓，最後4秒投進致勝2分，率衛冕軍金塊以108：106力挫湖人，系列賽4：1脫穎而出，第二輪將強碰灰狼。

穆雷最後4秒轟致勝球

穆雷左小腿不適，醫療團隊建議別上場，但他從沒想過要缺席。帶傷上陣的穆雷貢獻全隊最多的32分，尤其末節包辦12分，包括1分07秒砍進超前三分球，接著又投進致勝球，讓湖人黯然放暑假。他透露，這球比G2的絕殺球更棒，金塊主帥馬龍也大讚穆雷是為關鍵時刻而生的戰士。

穆雷成為1998年以來首位在單一系列賽兩度在最後5秒完成致勝一擊的球員。年度MVP熱門約基奇繳出25分、20籃板及9助攻，小波特挹注26分。

詹姆斯第2度首輪止步

曾帶領熱火、騎士、湖人奪冠的39歲詹姆斯，燃燒殆盡奮戰44分鐘，繳出30分、11助攻及9籃板「準大三元」，最後26.3秒兩罰俱中率湖人追平，無奈還是改變不了淘汰的命運，生涯第二度在首輪季後賽止步。

詹姆斯今年夏天可以拒絕執行5140萬美元（約16.7億台幣）球員選擇權，與湖人重新簽約或投身自由市場。

昨會不會是詹姆斯最後一次穿湖人戰袍，他並未回應，只想先陪家人，詹皇接下來將和杜蘭特、柯瑞、A.戴維斯、布克等球星共同征戰巴黎奧運。

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