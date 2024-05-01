晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

雙響砲、5打點 林安可9轟獨走

2024/05/01 05:30

統一獅火力大爆發，擊敗低潮的台鋼。（記者李惠洲攝）

領頭獅大勝墊底鷹

王柏融敲出適時安打，台鋼先馳得點。（記者李惠洲攝）

〔記者林宥辰／高雄報導〕戰績獨走的統一獅，昨面對近期低潮的新軍台鋼雄鷹，火力大爆發！排在4、5棒的「基可連線」陳鏞基和林安可同場上演猛打賞，林安可單場雙響、5打點，本季以9轟在全壘打榜獨走，獅隊終場10：2獲勝。

獅隊林安可單場雙響、5打點，本季以9轟在全壘打榜獨走。
（記者李惠洲攝）

前21場16勝平紀錄

中職球員開季第1個月最多轟

獅隊繼2003年之後再次前21場16勝，與1997年時報鷹、2018年Lamigo桃猿、2020年樂天桃猿並列中職最佳開季前21場戰績。雄鷹苦吞5連敗、近13戰僅1勝，已經落後獅隊10場勝差。

3局下王柏融敲出得點圈適時安打，台鋼先馳得點。但獅隊4局上反攻，陳鏞基、陳重廷分別擊出追平與超前分安打。林安可6、7兩局各敲一支2分砲，7局的全壘打還直擊右外野觀眾席後方廣告看板，生涯第10次單場雙響砲，也在4月最後一天趕業績，以開季首月9轟，獨居中職史上第2名，僅落後2020年的桃猿朱育賢的11轟。

林安可說，今年開季有做到該做的部分，減少揮到壞球，但他也說：「我的被三振數還是很多，仍要改進，對方的引誘球不能太輕易揮棒。」

除了全壘打，林安可29分打點同樣獨走，他笑說，要感謝前幾棒隊友上壘。至於獅隊傳統的「全壘打舞」，一向不擅跳舞的林安可，還一度拉隊友張翔下水，林安可笑說：「因為沒有準備。」

勝騎士跨季11連勝

獅隊洋投勝騎士昨6.2局、被擊出7安打、送出9次三振，失2分，跨季11連勝，本季第4勝暫居聯盟最多。

獅隊總教練林岳平說，昨役做得最好的部分是，兩度失分之後都能有效得分。餅總特別提到，右外野手林佳緯5下美技守備，加上對方打帶跑戰術而完成雙殺守備，在當時僅2分領先狀況下，其實很關鍵。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。