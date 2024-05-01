雙響砲、5打點 林安可9轟獨走

統一獅火力大爆發，擊敗低潮的台鋼。（記者李惠洲攝）

領頭獅大勝墊底鷹

王柏融敲出適時安打，台鋼先馳得點。（記者李惠洲攝）

〔記者林宥辰／高雄報導〕戰績獨走的統一獅，昨面對近期低潮的新軍台鋼雄鷹，火力大爆發！排在4、5棒的「基可連線」陳鏞基和林安可同場上演猛打賞，林安可單場雙響、5打點，本季以9轟在全壘打榜獨走，獅隊終場10：2獲勝。

獅隊林安可單場雙響、5打點，本季以9轟在全壘打榜獨走。

（記者李惠洲攝）

前21場16勝平紀錄

中職球員開季第1個月最多轟

獅隊繼2003年之後再次前21場16勝，與1997年時報鷹、2018年Lamigo桃猿、2020年樂天桃猿並列中職最佳開季前21場戰績。雄鷹苦吞5連敗、近13戰僅1勝，已經落後獅隊10場勝差。

請繼續往下閱讀...

3局下王柏融敲出得點圈適時安打，台鋼先馳得點。但獅隊4局上反攻，陳鏞基、陳重廷分別擊出追平與超前分安打。林安可6、7兩局各敲一支2分砲，7局的全壘打還直擊右外野觀眾席後方廣告看板，生涯第10次單場雙響砲，也在4月最後一天趕業績，以開季首月9轟，獨居中職史上第2名，僅落後2020年的桃猿朱育賢的11轟。

林安可說，今年開季有做到該做的部分，減少揮到壞球，但他也說：「我的被三振數還是很多，仍要改進，對方的引誘球不能太輕易揮棒。」

除了全壘打，林安可29分打點同樣獨走，他笑說，要感謝前幾棒隊友上壘。至於獅隊傳統的「全壘打舞」，一向不擅跳舞的林安可，還一度拉隊友張翔下水，林安可笑說：「因為沒有準備。」

勝騎士跨季11連勝

獅隊洋投勝騎士昨6.2局、被擊出7安打、送出9次三振，失2分，跨季11連勝，本季第4勝暫居聯盟最多。

獅隊總教練林岳平說，昨役做得最好的部分是，兩度失分之後都能有效得分。餅總特別提到，右外野手林佳緯5下美技守備，加上對方打帶跑戰術而完成雙殺守備，在當時僅2分領先狀況下，其實很關鍵。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法