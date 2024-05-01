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甩開水原陰霾 大谷擴大交友圈

2024/05/01 05:30

道奇大谷翔平（左）不靠翻譯和隊友赫南德茲（右）建立情誼。 （資料照，今日美國）

〔記者倪婉君／綜合報導〕少了過往形影不離的翻譯水原一平後，大谷翔平在道奇的「交友圈」更廣，《運動畫刊》刊出，他不靠翻譯就和多明尼加籍外野手赫南德茲建立情誼，兩人更稱對方是讓自己在道奇更自在的理由。

與赫南德茲當好友

「Buenas tardes（西語：午安）！」赫南德茲通常到球場後沒多久，就會聽到一聲爽朗的西語問候，他立刻會漾起微笑，知道是大谷來打招呼了。兩人在2021年明星賽同屬美聯隊時結識，那時大谷在天使、赫南德茲在藍鳥，去年4月大谷對效力水手的赫南德茲投出觸身球時，還在攻守交替時向他致歉。

今年兩人都加入道奇，赫南德茲在1月確定加盟後打開IG就收到大谷用英文傳來的訊息：「很高興能跟你當隊友。」從春訓起，兩人有空就會互動，畢竟在開季40人名單中只有7名「新生」，且僅他倆是野手。

用英語加表情溝通

儘管英語都是兩人的第二語言，但大谷不會尋求新翻譯艾爾頓的幫忙，而是直接用英語外加臉部表情、肢體動作和對方溝通。赫南德茲說：「其實我們都懂滿多英語，只是有時我仍會講出一些他無法立刻理解的話，但我必須用自己的方式讓他瞭解，我們一起去學都不是彼此母語的語言。」

互相學習對方母語

赫南德茲希望大谷每天教他1個日文單字或片語，大谷也會黏著他問：「這句西語怎麼說？為什麼這麼說？這該怎麼唸？」當被問及是赫南德茲的日語比較好，還是大谷的西語比較好，大谷笑說：「是泰奧斯卡的日語比較好。」赫南德茲則透露，其實大谷的西語很好、懂的東西很多喔！

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