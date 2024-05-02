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PLG》艾夫伯連2戰Key man 攻城獅追上第3

2024/05/02 05:30

攻城獅洋將艾夫伯（右）在決勝階段連拿9分，助隊逆轉鋼鐵人，戰績追到第3，和國王已無勝差。（攻城獅提供）

決勝階段連拿9分逆轉

盧冠軒砍進5顆三分球、拿17分，雙雙創下個人新高。 （攻城獅提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕PLG季後賽資格爭奪戰進入白熱化，新竹攻城獅昨靠著本土球員輪番跳出得分，加上艾夫伯決勝階段連拿9分完成逆轉，終場以116：112逼退高雄鋼鐵人，搶下重要2連勝，戰績提升至18勝16負，與排名第3的國王已無勝差。

隨著福爾摩沙夢想家、桃園領航猿已率先晉級，鋼鐵人淘汰出局，PLG季後賽門票形成「3搶2」局面，攻城獅和國王取得有利局面，領先富邦勇士3場勝差。

前天對勇士豪取44分的艾夫伯，昨對鋼鐵人再扮演致勝英雄，在103：104落後時靠著拋投得手和三分球命中，且4罰都穩穩罰進，一人連拿9分助隊站上領先，加上讀秒階段的成功上籃，攻城獅以4分差勝出。

盧冠軒飆進5顆三分球

艾夫伯繳出29分、10籃板、7助攻的全面數據，盧冠軒繳出加盟攻城獅的代表作，投進5顆三分球、拿17分，雙雙創下個人新高，他表示，爭取排名的重要階段，不能只靠洋將，本土球員還是要跳出來。

攻城獅在關鍵2戰都奪勝，本土適時給予火力援助是最大關鍵，朱雲豪昨再拿14分，連2場都有雙位數得分，周伯勳也有10分，田浩投進2顆三分球、得8分，曾柏喻挹注8分、7助攻。

已無季後賽機會的鋼鐵人，只能在季後賽扮演攪局者，昨靠卡麥龍第三節拿16分後來居上，銳米得29分，張伯維進帳25分，陳又瑋有19分，但最後階段防守無力守成，吞下2連敗。

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