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馬克西29秒續命 七六人神逆轉

2024/05/02 05:30

馬克西在末節剩29秒時連得7分，將戰線拉長至延長賽，最終七六人逆轉尼克，避免被淘汰。（法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕馬克西昨在紐約麥迪遜廣場花園打出名留青史的經典戰役，不僅轟進生涯季後賽新高46分，末節剩29秒時更連得7分，率七六人歷經延長賽後以112：106逆轉尼克，東部首輪系列賽追成2：3，明天將回費城主場打G6。

「討厭輸球」加班轟46分

23歲的馬克西在2020年選秀首輪21順位被七六人相中，他每年都在進化，本季哈登轉戰快艇，加上恩比德因傷缺陣，馬克西儼然成為費城新希望，例行賽繳出場均25.9分、6.2助攻，且三度單場至少攻下50分。

由於恩比德有傷在身，馬克西季後賽依舊扛起進攻重任，在系列賽前4戰場均29分，昨更殺紅了眼，全場30投17中包括7顆三分球，尤其第四節尼克看似勝券在握，但他只花不到30秒就連續完成「四分打」並飆進大號三分球，成為七六人逆轉的功臣。

T.哈里斯回憶，當年還是菜鳥的馬克西，在生涯第一次季後賽就展現無窮潛力，如今更一肩扛起球隊。馬克西說：「我討厭輸球，這場我錯過幾次罰球，希爾德鼓勵我，希望我用自己的能力彌補過錯。」

馬克西在紐約客場創造瘋狂的夜晚，也讓砍進40分的尼克球星布朗森成為悲劇英雄。尼克主帥希波鐸無法接受輸球結局，相信子弟兵能很快調整，明天在客場討回顏面。

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