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公鹿拒絕打包 波提斯繳代表作

2024/05/02 05:30

波提斯繳29分、10籃板，助公鹿系列賽追到2：3。（法新社）

和米德爾頓 雙雙繳29分

騎士莫布里（左）率隊以1分險勝魔術，取得聽牌優勢。 （今日美國）

〔記者盧養宣／綜合報導〕公鹿昨背水一戰，靠著米德爾頓與波提斯都貢獻29分，以115：92痛宰溜馬，東部首輪系列賽追到2：3。

公鹿兩大主將亞德托昆波、里拉德都因傷高掛免戰牌，第4戰只上場7分鐘就遭驅逐出場的波提斯意識到自己的重要性，必須有更大的使命感，繳出29分、10籃板的生涯代表作，他說，「有時我會帶著太多情緒打球，我提醒自己必須專注在幫助球隊贏球。」公鹿隊史從沒有在1：3落後下逆轉晉級，這次要挑戰不可能的任務。

上次闖進次輪已是2014年的溜馬，關門失敗，單場得分寫下賽季新低，當家控衛哈里伯頓貢獻全隊最高的16分，他說，「對手是輸球就回家，展現對勝利的渴望，在每個環節都表現得比我們出色。」

險勝魔術1分 騎士聽牌

東部另場首輪賽事，騎士前鋒莫布里成功頂替長人J.艾倫受傷的空缺，在第5戰尾聲賞了魔術F.華格納一記火鍋，以14分、13籃板、2阻攻的表現率隊104：103險勝對手，取得3:2聽牌優勢，此系列賽客隊尚未贏球。

魔術狀元班切羅砍下39分再創生涯季後賽新高，雖然紀錄夜不完美，但他說，「我們還沒準備好要回家。」

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