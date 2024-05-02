湯優盃》男團拆檔戰術失敗 分組第2晉8強

打頭陣的周天成不日本好手西本拳太。 （資料照）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣隊昨在湯姆斯盃男子羽球團體賽祭出「奇兵策略」未能奏效，最終0：5敗給2014年冠軍日本隊，以分組第2晉級8強，想挑戰隊史首張4強門票難度大增。

為台灣隊打頭陣的周天成以18：21、21：15、15：21不敵西本拳太。台灣兩組世界排名前15的男雙李洋／王齊麟、李哲輝／楊博軒，考量李哲輝身體狀況，昨改由王齊麟／楊博軒、李洋／葉宏蔚攜手出擊。

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第2點，王齊麟／楊博軒以21：19、12：21、15：21遭2021年世錦賽冠軍保木卓朗／小林優吾逆轉；第3點單打林俊易也以16：21、19：21敗給渡邊航貴，台灣隊連丟3點提前落敗。按規定預賽需打滿5點，第4點雙打李洋／葉宏蔚以19：21、17：21不敵古賀輝／齋藤太一，最後一點單打李佳豪也以18：21、21：16、17：21輸給前世界球王桃田賢斗。

女團8強戰 考慮出動小戴

優霸盃女團方面，台灣隊昨在預賽最後一戰以0：5遭泰國橫掃，同樣以分組第2挺進8強，明天將和世界球后安洗瑩領軍的南韓隊爭奪4強。戴資穎已連兩場缺陣，8強是否重返戰線，教練賴建誠表示，會考慮出賽，但須跟教練團討論後再做決定。

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