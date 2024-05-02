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小碩投到抽筋 兄弟墊底牛棚硬起來

2024/05/02 05:30

兄弟牛棚4投聯手守成，終止球隊連敗。（記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕中信兄弟魏碩成昨天克服不安定氣候，對味全龍繳出5局掉2分好投，而全聯盟防禦率吊車尾的牛棚也挺身而出，4投聯手0失分守成，終場4：2奪下勝利，將衛冕軍龍隊踢到上半季倒數第2。

魏碩成先發5局失2分，本季第2勝到手。（記者林正堃攝）

魏碩成先發5局失2分奪勝

中信首局靠曾頌恩2分打點安打先馳得點，先發投手魏碩成卻在下半局被吉力吉撈．鞏冠夯出本季第4轟，隨後更投出2次四壞，一度面臨危機，但他成功讓郭嚴文擊出雙殺打，守下巨大的半局，最終5局僅掉2分，奪下本季第2勝。

總教練平野惠一指出，「小碩」賽前牛棚直球很好，首局想用直球對決，結果被掌握到，之後有穩定下來，用速差去解決打者，「這2場先發，感覺他有開竅的感覺。」

魏碩成投到4局有抽筋症狀，5局2出局更讓投手教練王建民上丘關心詢問，魏碩成說沒問題，同時也要王建民趕快回休息室。「小碩」笑說，「我們有亦師亦友的感覺，我想完成自己的工作，原本還想丟第6局。」

面對不敗的伍鐸，中信打線前4局就攻4分，卻對味全土投沒輒，沒有保險分進帳。平野表示，今年對洋投成績都還不錯，反而對土投沒那麼順，若能再添加1-2分，投手壓力會比較沒那麼大。今年中信對土投打擊率2成40，比對洋投的2成61還要低。

中信賽前牛棚防禦率高達6.09，全聯盟墊底，昨李振昌、王凱程、呂彥青、吳俊偉都無失分，合力守下2分領先。平野直言，牛棚很努力，特別是在雨天投球，很慶幸兩隊都沒人受傷。

龍吞3連敗 戰績倒數第2

中信上半季「儲金（勝場減敗場）」2場，追平本季最多紀錄，但跟龍頭統一獅仍有5場勝差的大幅差距，龍軍則苦吞3連敗。富邦和樂天昨桃園之戰因雨延賽。

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