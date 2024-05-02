曾頌恩衝打擊率 教頭緊盯下盤

曾頌恩（記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕前次中信兄弟打擊王已要追溯至2011年的張正偉，曾頌恩昨首局就棒打伍鐸，擊出2分打點的適時安打，連續5場敲安，目前打擊率3成42退居聯盟第2，比起跟統一獅林安可火拚長打，「魚住」更想控制好打擊率。

曾頌恩前2年出賽數有限，今年卻變成全隊最穩定打者，從開季至今，打擊率從未落在3成以下，昨單場4支1，打擊率仍在領先群中，他說，上半季才打3分之1，還不能說什麼，如果後面成績掉下來，自己也會平常心看待，一點一點去累積。

請繼續往下閱讀...

有趣的是，曾頌恩賽前只有1次四壞保送，昨相隔3場又選進第2次，總教練平野惠一就說，狀況不好時，選保送技術就特別重要。曾頌恩認為，這跟心態、策略有關係，有時球數領先沒有太明確的設定，會導致差不多的球就想揮棒。

曾頌恩的5轟、18分打點也暫居聯盟第2，卻跟3、4月MVP的雙冠王林安可有不小差距，曾頌恩直呼，「我不打贏怪物！」他坦言，打擊成績能維持的狀況內能轟就轟，但仍要控制好打擊率，不能落差大，「跟他（林安可）比還是有差距，畢竟他有實績，我是從0開始。」

平野惠一直言，從去年就開始看出曾頌恩的成長，可惜準備起飛時就受傷下二軍，今年他的雙腿狀況也還沒有到最好，但希望他能好好注意，在球季中不要受傷。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法