獅單局吃到飽 雄鷹單場慘失17分

獅隊古林睿煬先發5局拿下跨季4連勝。（記者李惠洲攝）

〔記者林宥辰／高雄報導〕統一獅就是猛！昨5局上狂灌9分，雖7局下一度被台鋼雄鷹追回5分，但猛獅8上又拿下5分，終場17:6擊潰地主隊，台鋼創上一軍以來單場最多失分、苦吞6連敗，5勝15敗，締造中職新球隊前20場最低0.250勝率的糗紀錄。

吳明鴻（記者李惠洲攝）

中職35年來，共5次球隊擴編，其中2003年兩聯盟合併後首年的第一金剛，在前20場創下0.300的最低勝率，昨晚被台鋼改寫，投打守都不理想的雄鷹還不見谷底。

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8局下台鋼捕手吳明鴻挨頸部以上觸身球，緊急被擔架抬出場送醫檢查。 （記者李惠洲攝）

台鋼此役雖然和統一都敲15安，但發生4次失誤，種下敗因。台鋼先馳得點，但獅隊5局上敲6安打，其中陳重廷、潘傑楷單局都雙安，加上台鋼3失誤，獅隊此局得9分，刷新本季例行賽最高紀錄。

陳重廷單場4安打、4打點，獲選MVP，賽後更以3成45，一躍成為打擊王。陳鏞基3打席2打數無安打，5局後退場休息，尚未擠進打擊排行榜，打擊率4成31。

防禦率王的獅隊王牌古林睿煬，先發5局送出7次三振，投球數達104球，被擊出7安打、失1分。獅隊總教練林岳平坦言，古林此役狀況確實欠佳。

吳明鴻挨球吻

手腳抽搐送醫

8局下台鋼進攻時，獅隊後援洋投裴瑞茲失控，球砸在吳明鴻頭盔上，吳明鴻當場倒地、被擔架抬下場。賽後，台鋼總教練洪一中透露，當下吳明鴻仍有意識但手腳抽搐，馬上被送往醫院檢查。

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