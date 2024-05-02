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自由日日Shoot》中職突破僵局吃力 難逃國際賽吃癟宿命

2024/05/02 05:30

2017年經典賽台灣隊在延長賽10局突破僵局制不敵南韓。（資料照）

〔記者黃照敦、徐正揚、羅志朋／綜合報導〕中職今年多項重大改革中，其中在延長賽實施突破僵局制，原意在縮時，不讓比賽漫無止境，甚至打成跨日大戰，然而打了月餘，出現3場延長賽，不但沒有在第10局就分出勝負，2場打到12局，打好打滿，3戰平均鏖戰時間逾4小時，縮時成效還有待更多樣本觀察，但教練團戰術運用和球員執行率，以及攻守配合，仍要更精進，否則未來國際賽僵局突破不了，飲恨敗北的噩夢恐將重現。

中職本季3場延長賽數據

延長賽突破僵局制已是國際賽所趨，包括奧運、經典賽和12強賽等一級賽事都採用，儘管國際棒壘總和大聯盟主導時，採取延長賽10局開始，「無人出局，二壘有人」或「無人出局，一、二壘有人」的規則略不同，但平常在國內職棒賽不重視演練，屆時國際賽恐會吃虧，再後悔就來不及。

台灣隊在一級國際賽 延長賽突破僵局制戰果

2008年北京奧運首採突破僵局制，台灣隊延長賽12局遭到中國隊大逆轉，慘遭滑鐵盧。2015年首屆12強賽，台灣也因守備恍神失誤，遭波多黎各再見滿貫砲痛擊。2017年經典賽台韓大戰，也是敗在延長賽突破僵局制，這些一級國際大賽，台灣隊屢敗在突破僵局制，歷歷在目，攻守經常綁手綁腳，最終苦吞惡果。再看今年中職延長賽攻防卡卡，也難怪有球迷挖苦說：「中職球隊是不會打延長賽嗎？」

本季縮時新制

3場延長賽仍耗時

中職季前總教練會議通過決議，比照大聯盟，例行賽導入突破僵局制，10局起以二壘有跑者開局，並跟12局和局制並行。

富邦悍將總教練陳金鋒表示，突破僵局制只是先攻、後攻的差別，戰術會不太一樣，延長賽是1局輸贏，先攻沒得分，壓力當然比較大，後攻就有些優勢。

統一獅總教練林岳平認為，「不論職棒隊或國家隊，從訓練到熱身賽都會演練很多次，主要還是看選手的臨場能力。」

樂天桃猿首席教練陳瑞振昨指出，今年延長賽不管哪一隊都很難得分，甚至多次死在本壘，有可能選手太緊繃，還不適應。他分析，中職從無人出局二壘有人開始，打者打向右半邊一樣有推進效果，不見得要用短打，「職棒今天輸了，明天再來就好，但國際賽不行。」

陳瑞振說，中職進入突破僵局制是否強攻還是下達戰術，考量因素很多，例如球風、先後攻、牛棚投手強度、守備穩定性。

攻防戰術求解

沙推11月12強賽

今年11月在台灣舉行的世界12強賽採行突破僵局制，是採取一、二壘有人開局，雖然跟中職現行制度不同，但包括教練團戰術、球員執行率、投捕手配球、打者配合和守備佈陣等眉角都是學問，平常職棒例行賽就是很好的沙盤推演試場，以免國際賽關鍵時刻凸槌吃悶虧。

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