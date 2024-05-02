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後攻的奧義 3場延長賽都主隊贏

2024/05/02 05:30

中職延長賽場次

〔記者徐正揚／台北報導〕中職今年為加快比賽節奏實施5項新規定，因應美職納入永久制度與年底進行世界棒球12強賽，其中1項是於延長賽導入美職版本的突破僵局制，開季出現3場延長賽卻沒有1場能在第10局結束，2場打到12局都鏖戰逾4小時，統一獅總教練林岳平認為，目前只出現3場樣本太少，打完今年球季再評估是否有助比賽縮時比較客觀，可以確定的是，突破僵局制明顯提高延長賽的精彩度，球迷觀賽的感受會比過去更好。

中職今年3場延長賽都由後攻球隊獲勝。（資料照）

林岳平指出，過去沒用突破僵局制，打完第10局還是平手很正常，今年球季才開始1個月，延長賽只有3場還說不準，採用突破僵局制還要打到12局，可見各隊投手與守備的表現都不錯，延長賽不但變得更刺激，精彩度也提高很多，「不是單純只為了加快比賽，因為每個半局都有攻防，得分機會比過去增加很多，可以呈現更好的內容給球迷。」

今年3場延長賽都由後攻隊獲勝，富邦悍將總教練陳金鋒表示，突破僵局制，如何先得到分數、防守不失分都是重點，「延長賽是1局輸贏，先攻如果沒能得分，壓力當然比較大，後攻就有些優勢。」林岳平也有相同看法，以統一27日落敗為例，先攻沒辦法拿到足夠安定的分數，後攻就有很大的贏球機會，「突破僵局的重點是得分，先攻如果大量得分，當然就有優勢，後攻如果只掉先放二壘的那1分，就是成功。」

中職的突破僵局制採用美職版本而非國際賽版本，林岳平認為，國際賽從一、二壘有人打起，開局就採取犧牲觸擊推進的機率非常高，不論先攻、後攻的打法都相對單純，中職各隊都有參與過國際賽的教練與球員，對兩個版本都有一定的熟悉度，「不論職棒隊或國家隊，從訓練到熱身賽都會演練很多次，主要還是看選手的臨場能力。」

世界棒壘球總會（WBSC）於2008年奧運首次於延長賽實施突破僵局制，自第11局從無人出局一、二壘有人打起，2009年起的大型國際賽提前到第10局實施，美職於2020年因應疫情首次實施，自第10局從無人出局二壘有人打起，試行3年後於2023年納入永久制度，世界棒球經典賽於2009年導入國際賽版本但自第13局實施，2023年改為美職版本，中職選擇跟進美職但維持12局和局制。

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