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東契奇一人抵快艇3星 獨行俠聽牌

2024/05/03 05:30

東契奇一夫當關，抱病照飆35分、10助攻，助獨行俠取得聽牌。（法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕儘管身體微恙，東契奇昨仍大殺四方繳出35分、10助攻，一人得分就力壓快艇3位球星的28分，率領獨行俠123：93在客場擊沉快艇，西部季後賽首輪系列賽以3：2聽牌。

綜觀季後賽歷史，在7戰4勝制系列賽戰成2：2平手時，第5戰勝出的隊伍晉級機率高達81.7％，獨行俠明將回主場力拚關門，挑戰在2022年後再度挺進次輪。

腎上腺素飆 抱病照砍35分

獨行俠能拿下決定系列賽走向的關鍵一勝，東契奇正是最大功臣，儘管他膝蓋不適，還有感冒的情況，他在第3節獨攬14分，率隊一舉擊潰快艇，決勝節最大分差更達32分，他表示，傷病不會是問題，因為到了季後賽會激發身體的腎上腺素，「當你上場，就會傾盡所有幫助球隊。」

東契奇第4次在季後賽單場砍下至少35分10助攻，排名史上第5，此外，他生涯累積20場超過30分的比賽，加入布萊恩、詹姆斯、杜蘭特和塔圖姆的行列，成為季後賽史上第5位在25歲前就辦到此事的球員。

對比東契奇淋漓盡致的演出，快艇3星恐怕要無地自容，P.喬治13投4中拿15分，哈登12投2中得7分，魏斯布魯克11投2中有6分，3人本季年薪合計達1.6億美元（約51.9億台幣），卻沒能展現應有價值，而背水一戰的G6，一哥雷納德也還不確定是否傷癒復出。

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