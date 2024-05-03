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黃子鵬如釋重負 猿勝率返5成

2024/05/03 05:30

單場MVP黃子鵬（右二）賽後與陳柏豪（左三）跳舞慶祝。（記者陳志曲攝）

〔記者吳清正／桃園報導〕樂天桃猿黃子鵬先發7局只失1分，打線第7局攻下2分逆轉戰局，2：1擊敗富邦悍將。黃子鵬本季第4場先發終於拿到首勝，帶領樂天贏得本季新高的4連勝，勝率重返5成大關，獨佔排名第3。

林子偉7局下敲出超前分安打。（記者陳志曲攝）

7局好投奪勝

黃子鵬先發7局只失1分奪本季首勝，終止開季3連敗。（記者陳志曲攝）

終止開季3連敗

黃子鵬投出本季最佳表現，只被擊出5支安打，投出4次三振、1次四壞球，只在第5局被戴培峰和董子恩連續安打失1分，拿下去年9月17日以來的第1勝，終止開季3連敗、跨季6連敗。

黃子鵬表示，拿到久違的勝投，有鬆了一口氣的感覺，尤其是這種低比數的比賽，更想要守住，而隊友前6局的打擊雖然遭到壓制，每一局都互相鼓舞要幫忙打下分數，讓人非常感動。

「這一勝其實是隊友送給我的。」黃子鵬表示：「富邦先發投手羅戈投得非常好，能夠在第7局一舉攻下2分非常不簡單，對方第8局也有得分機會，牛棚也守住1分的領先，非常感謝大家。」

樂天總教練古久保健二指出，黃子鵬和前幾場最大的不同是控球，能夠取得球數領先，主導投打對決的節奏，並在對手右打比較多的情況下，好好去運用內角球，捕手改由嚴宏鈞先發，配球有一些不同的思維，也讓對手難以捉摸，原本是考慮嚴宏鈞最近棒子火熱才由他先發，結果引導投手也做得非常好。

林子偉勝打

陳柏豪強勢關門

樂天前6局只擊出4支安打，被三振8次，第7局2出局後展開反攻，林承飛和馬傑森連續二壘打追平比數，林子偉安打攻下超前分。馬傑森本季前23打數只有4安打，昨天3次打擊都安打。

樂天終結者陳柏豪第9局連續解決3名打者，開季連續13場、13局無失分創生涯新高，拿下第5場救援成功。

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