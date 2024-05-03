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王正棠肋骨鈣化 開啟重肌模式

2024/05/03 05:30

王正棠（記者陳志曲攝）

〔記者吳清正／桃園報導〕富邦悍將王正棠昨天奮力跑出內野安打，將連續安打場次推進到6，最近10場只有1場無安打，打擊率3成08，將再度挑戰生涯完整球季首次打擊率突破3成大關。去年王正棠受到舊傷影響功虧一簣，季後為了避免受傷增重5公斤，他希望這一次能保持健康、挑戰成功。

王正棠在2018年季中選秀獲得富邦第2指名，當年就在一軍出賽32場，打擊率高達3成52，之後的5個完整球季，打擊率最高是2022年的2成98。

王正棠去年開季狀況絕佳，一度高居打擊排行榜第1，到上半季最後一週打擊率仍有3成，但是因為右側腹肌拉傷的舊傷復發，狀況急轉直下，雖然休息1個月，下半季打擊火力持續低迷，球季結束只剩2成53。

王正棠表示，當時太急著回到球場，因為開季狀況就很好，不想休息太久，結果經常打幾場就出現一些不舒服，為了避開曾經受傷的部位，打擊機制也跑掉，就這樣一直硬撐到球季結束。

王正棠表示，去年季後就醫檢查發現右側肋骨有鈣化的情形，除了接受治療，也增加肌肉量並把自己練得更壯一點，希望能保護受過傷的部位，現在也更注意身體狀況，不勉強出賽，希望能保持健康，不但可以挑戰3成打擊率，職棒生涯也可以長長久久。

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