王拔策動雙殺新斷點 千次里程碑M3

陳鏞基（資料照）

〔記者羅志朋／綜合報導〕年逾40依舊是一尾活龍！王勝偉上月剛過40歲生日，照樣扛悍將主戰游擊手，近期可望繼高國慶後，聯盟第2位完成生涯千次雙殺守備的野手，也代表生涯為球隊策動雙殺，就逮到近2000個出局數，堪稱是投手最好的「朋友」，目前距離里程碑M3。

40歲王勝偉即將叩關生涯千次雙殺守備里程碑。 （記者陳志曲攝）

45歲的高國慶生涯累計史上最多的1274次雙殺守備，其中1262次以一壘手身分完成，26日獅隊將在台南球場為他舉辦引退儀式，王勝偉以997次雙殺守備緊追在後，不過有965次以游擊手身分完成更顯可貴。

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中職40歲以上現役球員

回顧二游風雲

與紅龜最合拍

生涯邁入第17季，王勝偉謙稱，打得久、處理內野滾地球機會多，自然會堆高雙殺守備次數，這紀錄真的很難得，自己無法獨力製造雙殺，要感謝曾合作過的隊友才能完成。

手握史上最多的9座游擊金手套，王勝偉說，進職棒至今他在內野守備訓練下足功夫，不斷苦練才有今日成果，昔日榊原良行教練多次叮嚀，「雙殺守備愈多的球隊，贏球機會愈高。」一席話讓他謹記在心。

王勝偉曾搭檔許多二壘手，他點名兄弟首席教練陳江和為生涯最佳二游拍檔，「不管我傳什麼角度的球，紅龜（陳江和）總能牢牢接住再完成雙殺，他傳球也很到位，讓我能輕鬆接傳一壘抓雙殺。」

王勝偉認為，近年中職左打多，速度又快，抓雙殺愈來愈困難，今年日籍內野統籌教練稻田直人提點，策動雙殺守備內野手進二壘不要急著用手套「搶斷」球，而要讓球靠近身體再做接傳動作，才能以最短時間完成雙殺。

40歲同梯陳鏞基

最快今空降打擊王

7月將滿41歲的獅隊陳鏞基打擊率4成31，今獅猿戰只要補足5打席即可「空降」聯盟打擊王，更是今年「40+」回春球員的代表人物，近況甚佳。

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