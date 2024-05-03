晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

王拔策動雙殺新斷點 千次里程碑M3

2024/05/03 05:30

陳鏞基（資料照）

〔記者羅志朋／綜合報導〕年逾40依舊是一尾活龍！王勝偉上月剛過40歲生日，照樣扛悍將主戰游擊手，近期可望繼高國慶後，聯盟第2位完成生涯千次雙殺守備的野手，也代表生涯為球隊策動雙殺，就逮到近2000個出局數，堪稱是投手最好的「朋友」，目前距離里程碑M3。

40歲王勝偉即將叩關生涯千次雙殺守備里程碑。 （記者陳志曲攝）

45歲的高國慶生涯累計史上最多的1274次雙殺守備，其中1262次以一壘手身分完成，26日獅隊將在台南球場為他舉辦引退儀式，王勝偉以997次雙殺守備緊追在後，不過有965次以游擊手身分完成更顯可貴。

中職40歲以上現役球員

回顧二游風雲

與紅龜最合拍

生涯邁入第17季，王勝偉謙稱，打得久、處理內野滾地球機會多，自然會堆高雙殺守備次數，這紀錄真的很難得，自己無法獨力製造雙殺，要感謝曾合作過的隊友才能完成。

手握史上最多的9座游擊金手套，王勝偉說，進職棒至今他在內野守備訓練下足功夫，不斷苦練才有今日成果，昔日榊原良行教練多次叮嚀，「雙殺守備愈多的球隊，贏球機會愈高。」一席話讓他謹記在心。

王勝偉曾搭檔許多二壘手，他點名兄弟首席教練陳江和為生涯最佳二游拍檔，「不管我傳什麼角度的球，紅龜（陳江和）總能牢牢接住再完成雙殺，他傳球也很到位，讓我能輕鬆接傳一壘抓雙殺。」

王勝偉認為，近年中職左打多，速度又快，抓雙殺愈來愈困難，今年日籍內野統籌教練稻田直人提點，策動雙殺守備內野手進二壘不要急著用手套「搶斷」球，而要讓球靠近身體再做接傳動作，才能以最短時間完成雙殺。

40歲同梯陳鏞基

最快今空降打擊王

7月將滿41歲的獅隊陳鏞基打擊率4成31，今獅猿戰只要補足5打席即可「空降」聯盟打擊王，更是今年「40+」回春球員的代表人物，近況甚佳。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。