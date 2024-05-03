大谷養生日 旅美日投最輝煌一天

大聯盟3日投同一天先發勝

〔記者龔乃玠／綜合報導〕大聯盟日本投手昨天發威，小熊隊今永昇太、道奇隊山本由伸和老虎隊前田健太都進帳先發勝，寫下日本史上第1次。其中，今永昇太最神勇，對大都會先發7局無失分，生涯初登板起5連勝，不僅還沒吞過敗投，防禦率0.78更暫居全大聯盟第1。

前田健太（美聯社）

過去大聯盟單日最多先發日投就是3人，包括今年3月30日的菊池雄星、前田健太和山本由伸，總計有過30次，沒有1次能達成全員先發勝，直到昨天才靠今永昇太、山本由伸和前田健太寫歷史，凸顯日投在大聯盟的存在感越來越大。

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山本由伸（美聯社）

在這歷史的一天，開季全勤的道奇隊大谷翔平反而完全休養，昨對響尾蛇首度被移出先發，也沒替補上陣，總教練羅伯斯指出，之前大谷每天都上場，安排2天讓他休息。即便不排除代打的可能，昨道奇以8：0大勝響尾蛇，在場邊嗑瓜子的大谷坐滿全場板凳。

今永昇太（美聯社）

山本由伸昨先發6局無失分，已跨場連續15局無失分，找回過往日職最強投身手，他點出大谷不在打線有點奇怪，但也捉弄大谷前輩說道，「希望我投的時候，他也能打出來。」比賽結束後，兩人在更衣室大啖當地的日本便當，告別客場9連戰，準備回道奇主場比賽。

道奇隊明起在主場出戰強悍的勇士隊，大谷可望回到打線，羅伯斯指出，大谷能理解球季很長，相信休養對他來說會有效果。

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