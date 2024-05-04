季後賽爭霸戰 台籃5大看點

林志傑（資料照）

前言︰台灣籃球週末好熱鬧！T1季後賽今天點燃戰火，由尋求衛冕的特攻對上戰神，PLG季後賽門票爭奪戰進入白熱化，勇士的連霸之路是否還有戲？老牌的SBL、WSBL的總冠軍賽也在板橋體育館登場，《自由體育》整理5大看點。（記者吳孟儒）

卡森斯（資料照）

T1：衛冕軍特攻

曾文鼎（資料照）

對上「新同學」戰神

阿巴西（資料照）

T1季後賽首輪2組對戰組合，皆由擁有冠軍資歷的隊伍出戰首次打季後賽的新軍，中信特攻今對決台新戰神，高雄海神明遭遇台啤雲豹。

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凱拉喬治（資料照）

特攻上季在季後賽以7戰全勝強勢封王，本季以阿巴西為首，連2季在例行賽登頂，享有季後賽全主場優勢，被視為奪冠熱門。

本季成軍的戰神以吊車尾之姿晉級，對特攻僅1勝6敗，但林秉聖對前東家場均11.3分，季後賽能否有爆炸性演出，將是他們翻轉對戰劣勢的關鍵人物。

雲豹過去2季都被阻於4強門外，今年加入蔣淯安、高錦瑋等本土一級戰將，加上前NBA球星卡森斯助陣，首度晉級季後賽，首輪要對上元年冠軍海神，雲豹例行賽交手以4勝3負佔上風。

T1：大房東障礙

曾文鼎繼續推進

曾文鼎上季隨特攻登頂，是台灣籃壇首位在T1、PLG和SBL都奪冠的球員，今年他要挑戰成為在國內3大聯賽都完成連霸的第一人。

曾文鼎曾在2004至2006年幫助裕隆在SBL完成3連霸，也是富邦勇士在2022年蟬聯PLG冠軍的成員。

即將滿40歲的曾文鼎身手依舊，本季出賽20場，打27分鐘，進帳5.6分、3.9籃板、3.9助攻，不只在禁區有威嚇力，還能助攻串聯攻勢，將是特攻拚衛冕的重要人物。

T1：職業一冠難求

表弟盼在台圓夢

「表弟」卡森斯曾隨美國男籃征戰奧運，嘗過金牌滋味，但在NBA一冠難求，職業生涯至今依舊指上猶虛，他今年來台加盟雲豹，除了要助隊衝擊隊史首冠，也希望能一圓奪冠夢。

PLG：勇士王朝崩解？

自助也得人助

PLG季後賽資格競爭白熱化，將由新竹攻城獅、新北國王和富邦勇士搶最後2張門票，尋求4連霸的勇士還落後3場勝差，今起在主場展開的4天3戰已無輸球本錢。

勇士以15勝19負排第5名，例行賽剩下最後6場，想續命得自力贏球，還得看領先者臉色，倘若勇士在主場3連戰對上鋼鐵人、夢想家、國王都輸，加上攻城獅週末2場都拿下，衛冕軍最快下週二淘汰，PLG將誕生新冠軍。

攻城獅今在主場迎戰國王，兩隊戰績同為18勝16負，贏球將獨居第3名，增添晉級機會。

SBL：裕隆尋求2連霸

國泰女拚14連霸

裕隆在季前陷入假球案醜聞，陣中球員泰半都離隊，但重新招募人手後仍具競爭力，今天下午5點將和台啤在5戰3勝制的SBL總冠軍賽交鋒，尋求2連霸。

WSBL方面，本土戰力出色的國泰女籃，本季補進澳洲國家隊中鋒凱拉喬治後如虎添翼，她們在總決賽將對上台元紡織，力拚史無前例的14連霸。

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