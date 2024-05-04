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獅最速開季18勝 餅總匿名論功臣

2024/05/04 05:30

潘傑楷單場兩安，打擊率升至3成86。 （記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／台南報導〕統一獅不愧為全聯盟攻擊火力最兇悍的球隊，昨狂掃15支安打、先發9棒全員敲安，以9：3擊敗樂天桃猿拿下4連勝，更以23場刷新聯盟開季最速18勝紀錄，勝率7成83持續獨走，與第2的中信兄弟多達6場勝差，「餅總」林岳平強調，「還有將近100場例行賽，1場1場往前走。」

獅隊陳重廷昨猛打賞，暫居聯盟打擊王，也以33安並列安打王。（記者李惠洲攝）

先發全敲安

戰績海放5隊

獅隊目前團隊打擊率高達3成21，遠優於聯盟平均的2成63，場均得6.8分同樣傲視全聯盟，餅總認為，「過去大家不看好的打者，目前看起來表現非常好，加上陳傑憲和林安可有穩定輸出，呈現良好化學效應。」

雖然餅總沒有點名「過去大家不看好的打者」，不過，陳重廷昨繳3安猛打賞，累計打擊率3成59高居聯盟榜首，潘傑楷也貢獻兩安，累計打擊率升至3成86，只是未達規定打席數，暫無緣擠進打擊排行榜，兩名功能性球員攜手破繭而出。

布雷克繳7局失1分優質先發，拿下本季第2勝和單場MVP，他表示，前3局隊友就打下7分，讓他更大膽攻擊好球帶。他認為，林佳緯和邱智呈等年輕小將竄起，加上今年跑壘變得相當積極，不斷搶壘壓迫對方防線，即使沒有安打也能推進壘包，都是關鍵。

花蓮三民青少棒教頭張志強受邀擔任開球嘉賓，也見證子弟兵林佳緯在首局首打席掃出三壘安打，一掃連16打數0安打、前役慘吞5K的陰霾。林佳緯笑說，首局只想著不要被三振，敲長打有鬆一口氣的感覺，「很爽！」

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