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曾峻岳火球7連發 鐵牛棚鎖象

2024/05/04 05:30

曾峻岳8局下火球連發，化解悍將失分危機。 （記者廖耀東攝）

〔記者龔乃玠／台中報導〕富邦悍將昨對中信兄弟找回勝利方程式，布藍登先發6局0失分後交給王尉永、曾峻岳、富藍戈，聯手以1：0完封兄弟，最快今晚重返5成勝率。

悍將終結者富藍戈（右）9局下守成，賽後將勝投球交給布藍登。（記者廖耀東攝）

富邦前天鐵牛棚缺一角，終結者富藍戈腳扭到需要休息，牽動其他牛棚佈局，讓羅戈投到6.2局遭逆轉，原本有機會1：0贏球變1：2輸球，昨富邦靠3局上林哲瑄陽春砲攻下唯一分數，不再放過勝利機會，牛棚鐵三角順利守成。

曾峻岳在8局遇上危機，1出局先投四壞，變化球又被王威晨逮中敲長打，遇上二、三壘有人危機，但他連續飆出7顆153公里以上火球，三振岳政華、林書逸。

富邦總教練陳金鋒認為，曾峻岳仍要控制一下球的位置，但他靠自己的能力化解危機，相信有成長，懂得去承受並控制局面，「這是非常好的事情。」

布藍登笑說在場邊的觀戰心情頗忐忑，但他知道曾峻岳的直球有能力飆出三振，提及鐵牛棚則說，「我們先發只要撐6、7局，基本上就有很大的機率能贏球。」

布藍登生涯前2場3.2局被狂敲13支安打，但近3場都繳出優質先發，且被安打數是7、4、2支。特別的是，富邦先發由衰轉盛的轉捩點就是布藍登，從他上月21日6局掉1分起，富邦投手連6場優質先發，戰績因而起飛。

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