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台南奧客出沒 威能帝12K除獅

2024/05/05 05:30

猿隊林泓育（左二）終結300多天全壘打乾旱期，生涯第199轟出爐。（記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／台南報導〕全聯盟攻擊火力最強大的統一獅，遭遇「天敵」威能帝只能束手無策！威能帝昨先發7局狂飆12K無失分，跨場連19局未掉分，率樂天桃猿以3：0贏球，也讓猛獅本季首度遭完封，樂天教頭古久保健二賽後樂得大讚：「他就是我們的王牌！」昨役只花2小時25分完賽，本季最省時。

威能帝先發7局無失分，飆出個人生涯新高12次三振。 （記者李惠洲攝）

優質先發7局 助猿完封獅

猿隊守護神陳柏豪（左）9局下登板守成，連4場救援成功。（記者李惠洲攝）

去年威能帝曾對獅隊繳9局失1分完投勝，加上昨7局無失分拿下本季第3勝和單場MVP，生涯對戰16局只掉1分，堪稱「猛獅天敵」，他表示，前天在場邊觀察獅隊打者並做深入分析，投球策略就是不要讓他們在打擊區太舒服，還說：「台南天氣熱，投手丘很棒，很喜歡在這裡投球。」

相較之下，郭俊麟先發6局被敲4安掉3分承擔敗投，對樂天苦吞跨季8連敗，對戰0勝8敗、防禦率5.75，完全被對手吃定。

小胖解砲荒 第199轟出爐

首局林泓育轟兩分砲給郭俊麟下馬威，相隔319天再開轟，終止跨季連148打數0轟的乾旱期，生涯累計199轟、989分打點，有機會成為繼林智勝、張泰山、林益全後，中職200轟和1000分打點俱樂部第4位成員。

紀錄里程碑近在咫尺，林泓育卻說，「不一定能達到啊！」看到媒體露出狐疑的眼光，他解釋，「真的啦！當然這是里程碑，但我沒有很在意，主要還是上場機會，但不是我能控制的，不會去想幾轟、幾打點，贏球意義比個人成績更重要。」

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