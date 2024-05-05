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悍將155km火球觸身 陳俊秀痛快說再見

2024/05/05 05:30

陳俊秀（中）9局下被再見觸身，兄弟以1分之差擊敗悍將。（記者廖耀東攝）

〔記者龔乃玠／台中報導〕中職最速火球紀錄保持人富藍戈昨罕見控球大走鐘，9局下滿壘時一記155公里火球不慎砸到陳俊秀，形成罕見的「再見觸身」，讓富邦悍將以4：5輸給中信兄弟，跑回再見分的王威晨直呼，「沒想到是這個劇本！」

7局下兄弟岳政華本季首轟出爐。（記者廖耀東攝）

富藍戈9局下砸鍋 1分敗

富藍戈賽前對中信跨季連17.2局無失分，未料9局平手上陣的前5球都是壞球，加上三壘手葉子霆處理偷點球漏掉、許基宏敲安被攻佔滿壘，最終面對陳俊秀，第1球就砸到左手臂「結束比賽」。雖然被火球砸到，「秀砲」滿臉笑意高舉雙手，似乎毫無痛感。

9局下靠保送率先上壘的王威晨，站在三壘時仍在設想各種狀況的應對，未料富藍戈在滿壘局面投出的第1球就超出劇本，他直言，「富藍戈的狀況沒有很好，原本我也想攻擊，但他壞球走在前面，選擇等待，很開心能突破。」

中信近期中心棒次低迷，總教練平野惠一賽前點出二棒岳政華的推進價值變低，但昨役就看到他巨大的價值，不僅7局下夯出追平戰局的本季首轟，在王威晨上壘後的絕妙偷點更造成失誤，帶給富藍戈巨大壓力。

平野直言，岳政華目前打擊率還不是很高，但他自我犧牲、做好推進角色，只要重砲手送回分數就能顯示他的價值。

岳政華有聯盟最多的24次觸擊嘗試，但他沒遺忘上季9轟的長打本色，7局開轟後全隊都對他說，「開了！開了！」他說，之前看到好打的球會躊躇是否出棒，很開心這次全力揮擊沒有猶豫。

中信搬出許基宏、陳俊秀和陳子豪的中心打線，總算在5局靠許基宏高飛犧牲打，中斷中心棒次連3場無打點，最終勝負也靠四番陳俊秀鎖定戰局。平野直言，能在重要時刻送回打點是中心打者的價值，如果可以穩定，相信球隊能贏下更多比賽。

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