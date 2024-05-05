李凱威一棒昇龍 直呼菜鳥鷹難纏

龍隊李凱威（右）一棒逆轉戰局。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕味全龍昨在天母主場再戰台鋼雄鷹，雙方形成投手戰，龍隊王牌徐若熙球路一度遭台鋼攻破，但7局下代打的陳品捷和後續李凱威接連敲安追平、超前，助隊3：2完成逆轉勝、終止近期4連敗。

龍隊4局下靠劉基鴻二壘安打先馳得點，但6局上徐若熙沒能完成該半局投球，他故意保送台鋼4棒魔鷹形成滿壘，卻遭下一棒張肇元敲出帶2分打點安打形成1：2後退場。

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所幸龍隊7局下突破對方先發投手小野寺賢人，郭天信、林孝程敲安後，台鋼換上許峻暘後援，陳品捷代打敲安追平，李凱威再補上超前分安打。小野寺賢人帳面上6.1局、失3分優質先發，但苦吞來台第3敗，至今一勝難求。

比賽前段打得悶，李凱威坦言對方投手狀況好，各個球種都能搶好球，但7局把握台鋼換投局面，「盡量掌握自己可攻擊的球，正好對方球路高起來。」

靠自己一棒終止連敗，李凱威指出，球隊開季以來打了許多1分差拉鋸戰，有些差點能贏球，「各隊實力都差不多，掌握度高、犯錯少的隊伍自然贏球機率高」。李凱威也坦言，台鋼雖是新軍但不好對付，比龍隊初上一軍那年還要好。

龍隊總教練葉君璋則說，近期打擊和守備難免都有壓力，希望透過這場逆轉勝，讓選手和教練團釋放一下壓力。

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