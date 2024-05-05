晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

李凱威一棒昇龍 直呼菜鳥鷹難纏

2024/05/05 05:30

龍隊李凱威（右）一棒逆轉戰局。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕味全龍昨在天母主場再戰台鋼雄鷹，雙方形成投手戰，龍隊王牌徐若熙球路一度遭台鋼攻破，但7局下代打的陳品捷和後續李凱威接連敲安追平、超前，助隊3：2完成逆轉勝、終止近期4連敗。

龍隊4局下靠劉基鴻二壘安打先馳得點，但6局上徐若熙沒能完成該半局投球，他故意保送台鋼4棒魔鷹形成滿壘，卻遭下一棒張肇元敲出帶2分打點安打形成1：2後退場。

所幸龍隊7局下突破對方先發投手小野寺賢人，郭天信、林孝程敲安後，台鋼換上許峻暘後援，陳品捷代打敲安追平，李凱威再補上超前分安打。小野寺賢人帳面上6.1局、失3分優質先發，但苦吞來台第3敗，至今一勝難求。

比賽前段打得悶，李凱威坦言對方投手狀況好，各個球種都能搶好球，但7局把握台鋼換投局面，「盡量掌握自己可攻擊的球，正好對方球路高起來。」

靠自己一棒終止連敗，李凱威指出，球隊開季以來打了許多1分差拉鋸戰，有些差點能贏球，「各隊實力都差不多，掌握度高、犯錯少的隊伍自然贏球機率高」。李凱威也坦言，台鋼雖是新軍但不好對付，比龍隊初上一軍那年還要好。

龍隊總教練葉君璋則說，近期打擊和守備難免都有壓力，希望透過這場逆轉勝，讓選手和教練團釋放一下壓力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。