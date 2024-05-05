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PLG》「鋼鐵」意志攪局 勇士贏球嚇出汗

2024/05/05 05:30

泰勒飆32分，率勇士擊退鋼鐵人。（PLG提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕場場關鍵的衛冕軍勇士昨迎戰鋼鐵人，在洋將泰勒32分帶領之下，以106：95收下勝利，與第4名的攻城獅勝差為2場，今將在主場續戰龍頭夢想家。

鋼鐵人陳又瑋達成生涯首度大三元。（PLG提供）

PLG季後賽資格競爭白熱化，暫居第5名的勇士瀕臨淘汰邊緣，4天3戰的第一場對上爐主鋼鐵人順利告捷。總教練許晉哲賽後指出，有鑒於上戰面對鋼鐵人被銳米狂轟46分，此役在周桂羽腳有狀況下，派出張文平防守收到效果。不過下半場團隊出現專注度下滑的問題，另外面對敵方比較矮小的陣容，富邦洋將該如何配置是未來的課題。

陳又瑋大三元

非洋將第3人

鋼鐵人無緣季後賽後持續扮演攪局者，昨再讓衛冕軍嚇出一身冷汗，外援銳米貢獻全隊最高23分，一度在末節讓比賽只剩3分差，陳又瑋攻下19分12籃板10助攻，生涯首度締造大三元，同時也是繼黃泓瀚，林書豪後，聯盟第三位辦到的非洋將。

國王剋攻城獅

豪掛彩無大礙

另外，國王昨在新竹縣體育館以98：88力退地主攻城獅，戰績19勝16敗獨居聯盟第3。不過此役出現插曲，林書豪在第三節與施顏宗相撞，導致右眉骨濺血，此役以8分5籃板作收，國王球團指出，林書豪眉骨部位為撕裂傷，至醫院完成縫合後，暫無大礙。

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