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WTT沙烏地大滿貫賽》小林抱病上陣 老莊直落三勝出

2024/05/05 05:30

莊智淵（取自WTT網站）

〔記者許明禮／綜合報導〕前、後任台灣一哥莊智淵、林昀儒昨在2024年WTT沙烏地阿拉伯大滿貫賽男單首輪上演「世代對決」，原本被視為勢均力敵的大戰，因小林罹患B型流感抱病上場，讓老莊以直落三帶走勝利。

相差20歲的莊智淵和林昀儒，生涯首度交手在2017年全運會男單金牌戰，當時老莊以4：2擊退旭日初升的小林，完成4連霸。2019年2月，林昀儒在日本T聯賽以直落三扳倒莊智淵，拿下生涯對戰首勝，並在當年5月超越老莊成為台灣一哥。

莊智淵和林昀儒雖然在全運會、日本及德國聯賽多次交手，但國際賽卻從未遭遇，也使得這場對決未演先轟動。

只是林昀儒在出發前因罹患流感，全身痠痛，在家躺了3天，也因為發高燒更改機票延後兩天出發，前天才抵達吉達。在身體狀況不佳下，小林昨以6：11、8：11、3：11不敵莊智淵。

世界排名33的莊智淵32強將對上世界排名31的南韓新秀趙大成，兩人在今年新加坡大滿貫賽首次交鋒，老莊以1：3落敗。莊智淵表示，會總結上次輸給趙大成的經驗，抱著去拚他的心態。

鄭怡靜晉級 將抗徐孝元

女單方面，台灣一姐鄭怡靜以直落三輕鬆擺平世界排名49的泰國女將莎薇塔布特，32強將對上南韓削球名將徐孝元，過去交手鄭以7勝4負佔上風，但今年新加坡大滿貫賽徐孝元以3：1終止對戰7連敗。

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