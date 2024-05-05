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獨行雙俠沉艇 次輪挑戰雷霆

2024/05/05 05:30

東契奇、厄文聯手發威，帶領獨行俠晉級次輪。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕東契奇、厄文雙衛昨主場輪流發威，幫助獨行俠以114：101擊沉快艇，4勝2負晉級西部季後賽次輪，接下來將挑戰頭號種子雷霆。

東契奇、厄文

接力合飆58分

東契奇斬獲28分、13助攻、7籃板，上半場僅拿2分的老將厄文，易籃後狂轟28分，合力率西部第5的獨行俠下剋上，也回報過去季後賽兩度被快艇淘汰之仇。東契奇說：「我們必須非常努力才能戰勝他們，很高興這次做到了。」

心臟特強的厄文，5記三分彈破網、強攻全場最高30分，不但延續生涯季後賽13回關門戰全勝的紀錄，更盛讚東契奇是非常棒的隊友，「我們球場內外都能互相激勵，讓對方變得更好，並在場上產生化學效應。」

灰狼強碰金塊

今次輪首戰

直落4橫掃太陽的灰狼，西部次輪今強碰金塊衛冕軍，愛德華茲、戈貝爾等主力，將與約基奇、J.穆雷正面對決，金塊中鋒約基奇直言，灰狼少主愛德華茲極具威脅性，「他是很危險的球員，天賦極高且身手全面，但也非常有趣，希望我們能打出精彩對戰。」

騎士不敵魔術

搶7決生死

此外，米契爾狂砍50分無用，騎士隊友支援不力，即使他第四節包辦全隊所有18分，仍孤掌難鳴，以96：103敗給魔術，雙方將在東部首輪搶7決生死。隊史季後賽僅次詹姆斯51分的米切爾，無奈表示：「我們團結一致，卻沒有取得勝利，只能回主場拚了。」

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