秀砲再見轟噴淚 兄弟延長賽神逆轉

兄弟在突破僵局制擊敗悍將，以5場勝差追趕在龍頭獅之後，戰績第2。（記者廖耀東攝）

〔記者龔乃玠／台中報導〕中信兄弟「FA戰士」陳俊秀連續2天扮演戲劇性勝出的主角，繼前天被再見觸身球，昨再擊出並列史上最多的生涯第5發再見轟，率隊在11局以8：7殺出突破僵局制，第1次站上主場MVP的「秀砲」眼眶泛紅，感受象迷的愛。

陳俊秀（中）昨敲出並列史上最多的第5發再見轟，助兄弟在延長賽逆轉悍將，隊長王威晨激動地跳上去擁抱他。 （記者廖耀東攝）

連2天扮致勝主角

史上最多再見全壘打紀錄

「最糟最好的都遇到了」

近日打擊陷入低潮的陳俊秀，前天被富藍戈155公里的火球砸到左手臂後結束比賽，賽後希望媒體等他打擊狀態好轉再採訪，昨他在11局從林旺熙手中擊出飛越中外野大牆的再見全壘打，飛行距離438英尺是中信單日3轟最遠，他含淚說，「最糟的也遇到，最好的也遇到了。」

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陳俊秀今年以3年逾3000萬合約加盟，近日因自打球砸中腳背，一度痛到被移出先發2場，但因球隊中心打線低迷，仍需要他重返四番，結果前天狂吞3K，打擊率降至最低迷的2成26，昨則發揮四番價值，讓總教練平野惠一讚不絕口。

平野指出，陳俊秀是責任感很強的選手，在他打不好時都會特打，比賽前更是練到最後一刻，「他的態度和精神，都是學弟最好的榜樣，對全隊有很大的影響。」

被王威晨追平轟感動

陳俊秀則是先被隊長王威晨11局下率先轟出的追平2分彈感動，「他那一發全壘打壓力比我還大，我看到差點哭出來，隊長以身作則讓團隊氣勢拉抬起來，我告訴自己要把握住機會。」

轉披聯盟最具人氣的黃色戰袍，陳俊秀認為到中信的壓力跟過往差不多，「很感謝象迷，一直都那麼愛我，我會更努力在中信兄弟表現。」

中信回主場對富邦悍將系列賽以2勝1敗殺出重圍，儲金（勝場減敗場）3場刷新本季最多紀錄，以5場勝差追趕統一獅。平野直言，這場比賽雙方都有失誤導致失分，但野手努力追平、投手將傷害降到最低，相信觀眾都看得很過癮。

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