代班先發被KO 猛獅鐵牛棚贏回來

獅隊3猛將昨都繳3安猛打賞，由許哲晏拿下本季第2座單場MVP。（記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／台南報導〕姚杰宏「代班」先發投手撐不到2局就被KO無妨，統一獅昨靠「鐵牛棚」撐腰，後援投手群吃7.2局無失分，再靠6局下灌進3分逆轉戰局，最終獅隊就以5：3扳倒樂天桃猿，目前戰績19勝6敗持續獨走。

後援投手群7.2局無失分

由於洋投羅昂腸胃不適，姚杰宏臨時頂替先發，只投1.1局掉3分，退場後鐵牛棚啟動，李其峰、尹柏淮、辛俊昇、邱浩鈞、陳韻文和裴瑞茲依序登板都未掉分，並由中繼0.2局無失分的邱浩鈞拿下勝投。

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逆轉桃猿 19勝戰績獨走

「必須讚賞我們的牛棚！」獅隊總教練林岳平指出，原本希望姚杰宏至少撐2、3局，但他開賽控球就不理想提早退場，賽前就設定牛棚每位投手的責任局數，不管解危或吃局數，都要設法壓低分數等待反擊，結果都圓滿達成任務。

特打收效 許哲晏奪MVP

邱智呈、陳重羽和許哲晏都繳3安猛打賞，由許哲晏拿下本季第2座單場MVP，巧合的是都在台南午場賽事獲獎，他笑說，「我好像專打下午兩點台南的比賽耶！」

許哲晏透露，由於近期出賽機會不多，特地報名首席教練高志綱開設的「特打團」，原有陳重羽、陳重廷和何恆佑，他是第4名成員，不管練習或比賽都提早到球場特打，收到不錯成效。

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