王威晨續命2分彈 兌現男人承諾

王威晨扛出本季首轟，還是關鍵的追平轟。 （記者廖耀東攝）

〔記者龔乃玠／台中報導〕中信兄弟隊長王威晨昨扛出本季首轟，就是一發追平戰局的救命2分彈，聽聞生涯9轟跟父親王光輝的91轟相加正好百轟後直呼，「滿有意義的，希望我可以追到他，一定有機會！」

生涯第9轟

和父親王光輝合計百轟

王威晨在11局下站上打擊區前，捕手高宇杰才在上個半局因暴傳三壘導致失掉2分，在氣勢一面倒向富邦之際，他相中林旺熙的第1顆球就扛出431英尺的2分彈，不但讓主場球迷嗨翻，也成為隊史繼陳致遠後第2位在主場延長賽擊出全壘打的開路先鋒。

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王威晨指出，他代表追平分，也因為落後2分，如果只是推進會浪費1個出局數，希望能把球擊強，形成安打或長打，「有設定到比較好的位置。」

幫高宇杰把2分打回來

在上場打擊前，王威晨就跟11局上失誤的高宇杰說：「我會幫你把2分打回來」，兌現男人間的承諾。王威晨還強調，「小高丟的那個彈跳球比較不規則，我沒接到也滿自責的。」開轟後他回板凳跟高宇杰擊掌，心中也希望陳俊秀能扛出再見轟，結果就出現完美劇本。

王威晨開季打二棒，自從上月27日重返熟悉的開路先鋒，6場打擊率高達3成70，總教練平野惠一指出，本來希望他打二棒，但隊上有人狀況不好而放回首棒，「他是非常有責任心的選手，把球隊拉抬起來，我對他很尊敬。」

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