張政禹開轟 對丈母娘有交待了

張政禹第800個打席敲出生涯首轟。（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕張政禹昨對台鋼雄鷹2局下抓陳柏清第3球擊出2分彈，生涯首轟在第800個打席終於出爐，還以單場2安、3打點獲選單場MVP，不僅幫助味全龍以7：0拿下2連勝，也趕在本週登記結婚前達成與丈母娘的承諾，接連完成兩件人生大事。

等4年 第800打席才開轟

23歲的張政禹歷經800打席、714打數首次在一軍開砲，改寫張祐銘去年584打席、509打數最久擊出生涯首轟的隊史紀錄，5局下又敲安送回味全第6分，他指出，等生涯首轟已經等了4年，打出去就感覺有咬到，剛好天母球場下午與晚上的風向不太一樣，「右外野下午沒有逆風，對左打比較有利。」

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張政禹將在9月當爸爸，第1個寶寶是男孩，他很高興在本週登記結婚前，達成與丈母娘、老婆的約定，「丈母娘說，我要打全壘打，才能娶她的女兒，老婆則要我打全壘打，當作給寶寶的禮物，首轟球會拿回去給丈母娘看，等小孩出生後，上面會印上兒子的腳印。」

歐洲步繞壘 還致敬詹皇

張政禹跑回本壘時踩著籃球的「歐洲步」，他表示，繞壘時一直在想慶祝動作，最後決定效法MLB馬林魚新秀奇澤姆，「只是覺得很帥，反正我一生也沒幾次機會。」至於回到休息區拋白色粉末，則是致敬NBA「詹皇」詹姆斯，「這是我跟劉基鴻約好的，只有開轟才能撒，結果今年我比他先。」

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