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拳怕少壯！ 愛德華茲43分擊碎金塊

2024/05/06 05:30

灰狼愛德華茲（右）昨在西部準決賽首戰豪取43分，率隊砸碎金塊。（法新社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕22歲灰狼少主愛德華茲再度證明拳怕少壯，昨在西部準決賽首戰豪取43分，率隊以106：99砸碎金塊，隊史相隔20年於次輪告捷。

灰狼隔20年 次輪告捷

愛德華茲首輪帶領灰狼橫掃偶像杜蘭特所屬的太陽，昨面對衛冕軍金塊上半場即豪取25分，此役貢獻43分、7籃板、3助攻，成為繼2001年湖人布萊恩後，史上第二位未滿22歲就連續兩場季後賽斬獲至少40分的球員，比肩傳奇的他不居功指出，「我們團隊互相信任，由誰出手不是那麼重要。」

湯斯︰我們是15巨頭

愛德華茲所言不假，灰狼此役發揮團結精神，老將康利扮演指揮官有功、挹注14分、10助攻，新科年度最佳第六人里德末節獨得14分亦是勝負關鍵，也讓湯斯霸氣說出「大家都說灰狼有三巨頭，我們是15巨頭！」

穆雷前兩節1分未得

首輪扳倒湖人的金塊無緣在主場開胡，上個系列賽屢扮英雄的J.穆雷前兩節1分未得，終場貢獻17分；兩屆年度MVP約基奇繳出32分、8籃板、9助攻，不過亦出現多達7次失誤，被問及如何應對敵方戈貝爾、湯斯等長人輪番伺候，他無奈表示，「可能需要一個我的複製人。」明日雙方再戰，衛冕軍勢必得盡快找到解方。

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