中信女子公開賽9日開打 旅外好手返台捍衛主場

「2024中國信託女子公開賽-JLPGA巡迴特別錦標賽」昨舉行開賽記者會。後排左起TLPGA理事長劉依貞、JLPGA副會長小田美岐、中信慈善基金會副董事長陳國世、日本東京之星銀行董事長黃清苑、東方高爾夫俱樂部總經理郭秋琳；前排左起為參賽選手劉芃珊、張子怡、丁子云、安禾佑、張雅淳。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／桃園報導〕總獎金3000萬日圓（約630萬台幣）的2024中國信託女子公開賽-JLPGA巡迴特別錦標賽，5月9日將在東方高爾夫俱樂部點燃戰火，旅外女將侯羽桑、侯羽薔、安禾佑、張子怡、張雅淳等人都返台捍衛主場，期待把金盃留在台灣。

這次比賽共匯集台、日、韓、中、泰、德多國好手，總計108人將角逐540萬日圓（約113萬台幣）冠軍獎金。

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按照日巡賽規模 首次引進4D全視角轉播

日本東京之星銀行董事長暨賽會主席黃清苑表示，這次球場果嶺速度、長草區的草長、距離設定都按照日巡賽規模。另外，賽事轉播接軌國際，引進4D全視角影像技術，也是台灣高爾夫球賽首次使用。

中國信託慈善基金會副董事長陳國世表示，過去12年來正式賽前都會舉辦職業業餘配對賽，將公益慈善精神融入高球活動，邀請貴賓客戶與職業好手以球會友、揮桿獻愛，只要擊出好成績，中國信託就捐款幫助弱勢孩童。

美國柏克萊大學畢業的張子怡本季正式登上LPGA次巡舞台，這次特別返台參賽。她表示，隨著賽季進行，狀況越來越好，先前在拿捏果嶺速度、策略上較慢開機，但打了5場比賽後，感覺到自己慢慢進步。

首登LPGA次巡賽 張子怡盼奪職業首冠

張子怡前次奪冠為2020年緯創公開賽業餘冠軍，她表示，大學期間也打過幾次第2名，轉職業後還在尋求首冠，「很希望這週是我的一週，東方是我打了10年的場地，希望可以把握機會。」

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