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台鋼東征拚反彈 洪總過招鋒總

2024/05/07 05:30

富邦洋投羅戈。（資料照）

避免史上第2快開季20敗

台鋼洋投哈瑪星。（資料照）

〔記者林宥辰／台北報導〕中職今天本季首度東移，台鋼雄鷹以台東球場為主場，和富邦悍將2連戰。台鋼近10場僅拿2勝，目前6勝17敗持續探底，球隊要避免史上第2快開季20敗窘境。

戰績墊底的台鋼今起在台東球場和悍將2連戰，洪總VS.鋒總的戲碼是否能開出高票房，將有待觀察。（資料照）

對悍將2連戰 首推洋投對決

台鋼、富邦都是隊史首度在台東作戰，今首戰上演洋投先發對決，哈瑪星力抗羅戈。台鋼雖是中職新軍，球員卻反而擁有另類「台東經驗」，陳文杰和藍寅倫曾分別在效力前東家兄弟與樂天時出賽過，投手許峻暘和王躍霖也都曾在台東登板。至於，兩隊則各有不少台東出身球員，台鋼包括王躍霖、陳暐皓、胡冠俞、黃劼希、邱邦、伍祐城、黃群，富邦也有李宗賢、王勝偉、蔣智賢、王念好、蔡佳諺、張進德、吳世豪，這兩天若能隨一軍東征，預期將有不少親友團到場觀戰。

值得一提的是，王躍霖生涯唯一一場在家鄉出賽，是2022年5月24日，當時他效力樂天桃猿於延長賽挨兄弟許基宏再見轟吞敗。該役以後，王躍霖陸續轉投富邦悍將、味全龍和台鋼雄鷹，如今重返家鄉，有機會登板雪恥。

兩隊分庭抗禮 對戰2勝2敗

中職史上5次新增球隊中，最速20敗的是2003年兩聯盟合併後首年的第一金剛，當時他們僅拿6勝就已吞20敗、另有1和。至於，史上開季最快20敗，則是1996年興農牛和2022年富邦悍將共同保持，當時都只打到第24場，再來則是1994年俊國熊和2018年兄弟象的26場20敗，若雄鷹今起不幸3連敗，就會以6勝20敗追平史上第2快。

台鋼本季和富邦戰成2勝2敗，若能在台東系列戰斬獲勝場，不僅不會成為史上最快20敗的新球隊，生涯997勝的洪總本週五起回到澄清湖主場，在母親節檔期達陣千勝機會會更高。

以高雄為大本營的台鋼儘管戰績墊底，至今12場主場的平均票房突破7千人，且10場澄清湖主場平均票房近8千人，也是所有球場第2高，足見港都球迷對在地新軍的高支持度。今明兩天台東第一球場滿場約6、7千人，「洪總VS.鋒總」的難得戲碼能否吸引台東鄉親願意在週二、三入場，讓台鋼達到開疆闢土功效，有待觀察。

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